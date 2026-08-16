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Brunei Sultanı gelini kimdir, ne yaptı?

Brunei Sultanı gelini kimdir, ne yaptı?
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Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğlu Prens Abdul Malik’in eşi Raabi'atul Adawiyyah’nın tüm kraliyet unvanlarını geri aldı. Kararın gerekçesi olarak ise kraliyet ailesine yakışmayan ve Sultan’a saygısızlık olarak değerlendirilen davranışlar gösterildi.

Dünyanın en zengin hükümdarları arasında gösterilen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğlu Prens Abdul Malik’in 11 yıllık eşi Raabi'atul Adawiyyah hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Sultan Bolkiah, taht sıralamasında dördüncü sırada bulunan oğluyla evli olan gelininin sahip olduğu tüm kraliyet unvanlarını geri aldı.

BRUNEİ SUTANI GELİNİ KİM, NE YAPTI?

Karar, Büyük Saray Nazırlığı Ofisi tarafından yayımlanan ve Sultan Hassanal Bolkiah tarafından imzalanan kraliyet kararnamesiyle duyuruldu. Kararnamede, Raabi'atul Adawiyyah'nın davranışlarının kraliyet ailesinin itibarına uygun olmadığı ve Sultan'a karşı saygısızlık içerdiği ifade edildi.

Ancak eski prensesin hangi davranışlarının bu karara neden olduğu konusunda herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Böylece Raabi'atul'un kraliyet ailesi içerisindeki tüm unvanları sona ermiş oldu.

11 YIL ÖNCE GÖRKEMLİ TÖRENLERLE EVLENMİŞLERDİ

Prens Abdul Malik ile Raabi'atul Adawiyyah, 2015 yılında dünya kamuoyunun da dikkatini çeken görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Düğün kutlamaları 5 Nisan ile 16 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Çiftin bu evlilikten dört çocuğu bulunuyor. Raabi'atul Adawiyyah'nın kraliyet unvanlarının geri alınmasının ise çocuklarının sahip olduğu unvanları etkilemeyeceği belirtildi.

Kararnamede, gelinin davranışları için “uygunsuz” ve “kraliyet ailesini lekeleyici” ifadeleri kullanılırken, olayın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmaması dikkat çekti.

BRUNEİ TAHTINDA 1967'DEN BERİ

Geçtiğimiz temmuz ayında 80 yaşına giren Hassanal Bolkiah, 1967 yılından bu yana Brunei Sultanı olarak görev yapıyor. Bolkiah, bu özelliğiyle dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından biri olarak biliniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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