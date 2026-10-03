Brezilya Hindistan CANLI: Brezilya Hindistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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Brezilya ile Hindistan arasındaki mücadelede futbolseverler karşılaşmanın canlı gelişmelerini ve maçın yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Brezilya Hindistan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

BREZİLYA HİNDİSTAN CANLI İZLE

Brezilya ile Hindistan arasındaki hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Brezilya 2-0 öne geçti.

BREZİLYA HİNDİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya-Hindistan karşılaşmasının yayın bilgilerine ilişkin güncel kaynaklarda Brezilya tarafında Globo, SporTV ve GE TV yayıncı olarak belirtiliyor.

Türkiye açısından verilen maç bilgisine göre karşılaşma 17.00'de başladı.

MAÇIN İLK BÖLÜMÜNDE ÖNE ÇIKAN ANLAR

1. dakika: Vinicius Junior'ın tehlikeli pası savunmadan döndü ve Brezilya korner kazandı.

2. dakika: Estêvão'nun ceza sahası kenarından çektiği şut sağdan auta çıktı.

7. dakika: Ryan Williams'ın Hindistan adına yaptığı vuruş soldan dışarı gitti.

8. dakika: Vinicius Junior'ın şutu kaleci Gurpreet Singh Sandhu tarafından çıkarıldı.

13. dakika: Manvir Singh'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından Hindistanlı oyuncular penaltı itirazında bulundu; oyun devam etti.

17. dakika: Manvir Singh'in şutu üstten auta çıktı.

20. dakika: Vinicius Junior'ın karşı karşıya pozisyonunda Gurpreet Singh Sandhu kurtarış yaptı.

23. dakika: Pedro'nun vuruşu üstten dışarı gitti.

28. dakika: Estêvão'nun golüyle Brezilya 1-0 öne geçti.

31. dakika: Su molası nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu.

Karşılaşmanın kadro bilgilerinde Hindistan'ın kalesinde Gurpreet Singh Sandhu, Brezilya'nın kalesinde ise Pedro Morisco yer alıyor. Brezilya'nın hücum hattında Vinicius Junior, Estêvão ve Pedro bulunurken Hindistan tarafında Ryan Williams ve Manvir Singh öne çıkan hücum oyuncuları arasında yer alıyor.

Estêvão güzel bir pasla topu ceza sahası içinde Pedro ile buluşturuyor. Oyuncu sol alt köşeye yaptığı isabetli vuruşla golü atıyor. 0:2.