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Brezilya elendi mi, Brezilya Dünya Kupası’ndan elendi mi 2026?

Brezilya elendi mi, Brezilya Dünya Kupası’ndan elendi mi 2026?
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Brezilya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Turnuvanın kritik aşamalarında alınan sonuçların ardından "Brezilya elendi mi?", "Brezilya Dünya Kupası'ndan elendi mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adayları arasında gösterilen Brezilya'nın turnuvadaki son durumu ve yoluna devam edip etmediği merak ediliyor. Peki Brezilya Dünya Kupası'ndan elendi mi, çeyrek finale ya da bir üst tura yükseldi mi? İşte Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası serüvenine ilişkin son gelişmeler.

BREZİLYA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın turnuvadaki geleceği oynanan Japonya karşılaşmasına bağlı durumda. Dev mücadelede Japonya'nın 1-0'lık üstünlüğü sürerken, Brezilya'nın elenip elenmeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

BREZİLYA ELENECEK Mİ?

Karşılaşmanın Japonya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermesi halinde Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na veda edecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sambacılar, mağlubiyet durumunda kupaya erken veda etmiş olacak.

MAÇ BERABERE BİTERSE NE OLACAK?

Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde mücadele uzatma dakikalarına taşınacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda ise Dünya Kupası kuralları gereği turu geçen takımı penaltı atışları belirleyecek.

 

Maç henüz tamamlanmadığı için Brezilya'nın turnuvadaki kaderi kesinleşmiş değil. Sambacılar, kalan dakikalarda beraberliği veya galibiyeti yakalaması halinde çeyrek final umutlarını sürdürecek. Ancak karşılaşmanın Japonya'nın üstünlüğüyle sona ermesi durumunda Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda edecek.

Canlı skor:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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