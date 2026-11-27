Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Brest Paris FC maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN CONNECT. Fransa Ligue 1 kapsamındaki Brest Paris FC maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Brest'teki Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BREST PARİS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest Paris FC maçı beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BREST PARİS FC MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN CONNECT, beIN SPORTS'un internet tabanlı yayın platformu. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Platformda maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

BREST PARİS FC MAÇI NE ZAMAN?

Brest Paris FC maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Fransa Ligue 1 kapsamında yapılacak.

BREST PARİS FC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brest Paris FC maçı, Brest'teki Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak.