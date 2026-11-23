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Brentford Everton maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak karşılaşma Londra'daki Brentford Community Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Brentford Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Brentford Everton maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

BRENTFORD EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford Everton maçı, beIN SPORTS 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD EVERTON MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS 3, Digiturk'te 79. kanaldan yayın yapıyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden internetten de canlı izlenebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BRENTFORD EVERTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Premier Lig maçlarının Türkiye yayın hakları beIN SPORTS'ta bulunduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BRENTFORD EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Brentford Everton maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma İngiltere Premier Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

BRENTFORD EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford Everton maçı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

BRENTFORD EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brentford ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması Londra'daki Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak.

LONDRA'DA PAZARTESİ GECESİ

Brentford, sahasında Everton'ı yenerek Premier Lig'deki yükselişini sürdürmek istiyor. Everton ise Londra deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmenin peşinde olacak.