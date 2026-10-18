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"Braveheart (Cesur Yürek)" adlı filmin baş kötü karakteri olan İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı nedir?

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'Braveheart (Cesur Yürek)' adlı filmin baş kötü karakteri olan İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Bilgi ve heyecanı bir araya getiren yarışmada bu kez sinema ve tarihi bir araya getiren dikkat çekici bir soru öne çıktı. 200 bin TL değerindeki soruda, Oscar ödüllü Braveheart filminin kötü karakteri olarak bilinen İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı soruldu. "Braveheart (Cesur Yürek)" adlı filmin baş kötü karakteri olan İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçenekler arasında başka bir İngiliz kralının ünlü lakabının da yer alması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. "Braveheart (Cesur Yürek)" adlı filmin baş kötü karakteri olan İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı nedir?

"BRAVEHEART (CESUR YÜREK)" ADLI FİLMİN BAŞ KÖTÜ KARAKTERİ OLAN İNGİLTERE KRALI I. EDWARD'IN LAKABI NEDİR?

A) Eşek kulaklı

B) Kısa pantolonlu

C) Uzun bacaklı

D) Aslan yürekli

Cevap: C) Uzun bacaklı
I. EDWARD'IN LAKABI NEDEN "UZUN BACAKLI"?

İngiltere Kralı I. Edward, tarihte İngilizce "Longshanks" yani "Uzun Bacaklı" lakabıyla anılıyor. Bu lakap, kralın dönemine göre oldukça uzun boylu olmasından ve uzun bacaklarından kaynaklanıyor. 1272-1307 yılları arasında İngiltere tahtında oturan I. Edward, İskoçya'yı ele geçirme girişimleri ve İskoç bağımsızlık mücadelesine karşı yürüttüğü seferlerle tanınıyor. Seçeneklerde yer alan "Aslan Yürekli" lakabı ise bir başka İngiliz kralı I. Richard'a ait. Haçlı Seferleri'ndeki cesaretiyle bilinen I. Richard, tarihe "Aslan Yürekli Richard" olarak geçti.

BRAVEHEART FİLMİ NE ANLATIYOR?

1995 yapımı Braveheart, 13. yüzyılın sonlarında İngiltere'ye karşı İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadele eden İskoç lider William Wallace'ın hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini üstlenen Mel Gibson, William Wallace karakterine de hayat verdi. Filmde I. Edward'ı ise Patrick McGoohan canlandırdı. Braveheart, aralarında En İyi Film ve En İyi Yönetmen'in de bulunduğu beş Oscar ödülü kazandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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