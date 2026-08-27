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Bosna Kasabı öldü mü? Ratko Mladiç neden öldü?

Bosna Kasabı öldü mü? Ratko Mladiç neden öldü?
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Bosna Kasabı öldü mü? Ratko Mladiç neden öldü? soruları, eski Sırp komutanın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. 2026 yılının mayıs ayında Mladiç'in avukatları, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve durumunun ağırlaştığını açıklamıştı. Peki, Bosna Kasabı öldü mü? Ratko Mladiç neden öldü?

"Bosna Kasabı" lakabıyla anılan Ratko Mladiç'in öldüğüne ilişkin haberler merak konusu olurken, ölüm nedeni de araştırılıyor. Mladiç, Srebrenitsa soykırımı ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezası almıştı. Peki, Ratko Mladiç öldü mü, neden öldü? İşte son gelişmeler...

BOSNA KASABI ÖLDÜ MÜ?

Bosna Savaşı sırasında işlenen savaş suçları ve soykırımdan sorumlu tutulan eski Sırp komutan Ratko Mladiç'in hayatını kaybettiği bildirildi. "Bosna Kasabı" lakabıyla anılan Mladiç, Srebrenitsa soykırımı ve insanlığa karşı suçlardan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

BOSNA KASABI KİMDİR?

Bosna Kasabı olarak bilinen Ratko Mladiç, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yapan eski Sırp generaldir. Mladiç, Srebrenitsa soykırımı, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanarak suçlu bulundu.

Uluslararası mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezası onanan Ratko Mladiç, Bosna Savaşı döneminde işlenen ağır suçlarla bağlantılı en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

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