Bosna Kasabı kimdir? Ratko Mladiç kaç yaşında, nereli?

"Bosna Kasabı" lakabıyla anılan Ratko Mladiç'in hayatı ve askeri kariyeri merak konusu oldu. 1942 doğumlu olan Mladiç, Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp ordusunun başındaki isimlerden biri olarak görev yaptı. Srebrenitsa'da yaşanan soykırım ve diğer savaş suçları nedeniyle uluslararası mahkemede yargılanan Mladiç hakkında müebbet hapis kararı verilmişti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BOSNA KASABI KİMDİR?

"Bosna Kasabı" ifadesi, Bosna Savaşı sırasında savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilişkilendirilen eski Sırp lider Radovan Karadziç ve eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç için kullanılıyor. Karadziç, Sırp Cumhuriyeti'nin ilk başkanı ve Sırp Demokrat Partisinin kurucusu olarak bilinirken, Ratko Mladiç Bosnalı Sırp güçlerinin eski komutanıdır.

BOSNA KASABI KAÇ YAŞINDA?

Ratko Mladiç 12 Mart 1942 doğumludur. Radovan Karadziç ise 19 Haziran 1945 doğumludur. Bu nedenle "Bosna Kasabı" ifadesiyle hangi ismin kastedildiğine göre yaş bilgisi değişmektedir.

BOSNA KASABI NERELİ?

Ratko Mladiç, Bosna-Hersek'in Kalinovik kentinde doğmuştur. Radovan Karadziç ise Karadağ'ın Petnjica bölgesindeki Šavnik yakınlarında dünyaya gelmiştir. Her iki isim de Bosna Savaşı dönemindeki Sırp siyasi ve askeri yapılanmasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

BOSNA KASABI'NIN KARİYERİ

Ratko Mladiç, Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin komutanı olarak görev yaptı. Savaşın ardından Srebrenitsa soykırımı, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Radovan Karadziç ise Sırp Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olarak görev yaptı ve Sırp Demokrat Partisinin kuruluşunda rol aldı. Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanan Karadziç'in hapis cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi.