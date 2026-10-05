Bosna Hersek Polonya maçı hangi kanalda, Bosna Hersek Polonya maçı nereden CANLI izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Bosna Hersek- Polonya karşılaşması için geri sayım sürüyor. Grubunda kritik puanlar peşinde koşan iki ekibin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Bosna Hersek- Polonya maçı canlı izle, maç şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

BOSNA HERSEK-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Bosna Hersek ile Polonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, televizyon kanallarında değil dijital platform üzerinden izleyicilerle buluşacak.

BOSNA HERSEK-POLONYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak olan S Sport Plus, internet tabanlı bir dijital yayın platformu olarak hizmet veriyor. Bu nedenle maç, Digiturk, D Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında herhangi bir kanal numarası üzerinden yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelikleriyle giriş yaparak karşılaşmayı takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için maç öncesinde resmi yayıncının duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

BOSNA HERSEK-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Bosna Hersek-Polonya karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

BOSNA HERSEK-POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Bosna Hersek taraftarının coşkulu desteğini arkasına alarak galibiyet hedeflerken, Polonya ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE ZORLU MÜCADELE

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınava çıkacak. Bosna Hersek iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde olurken, Polonya ise Zenica'dan galibiyetle dönerek grupta avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasında belirleyici olabilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Bosna Hersek - Polonya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Stadyum: Bilino Polje Stadyumu, Zenica

Yayın: S Sport Plus (dijital platform)