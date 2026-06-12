Bosna Hersek Müslüman mı, Türk mü?
Balkanlar'ın kalbinde yer alan ve hem tarihi hem de kültürel bağlarıyla Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olan Bosna-Hersek, toplumsal yapısıyla dünya genelinde büyük merak uyandırıyor. Özellikle bölgeye seyahat etmek ya da tarihi kökenleri incelemek isteyen kullanıcılar, arama motorlarında yoğun bir şekilde "Bosna-Hersek Müslüman mı, Türk mü, halkı hangi etnik kökenden geliyor?" sorularına yanıt arıyor.
Evliya Çelebi’nin seyahatnamelerinden modern döneme kadar uzanan ortak tarihî mirasımız, Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin demografik yapısı hakkında bazı kavram karmaşalarını da beraberinde getirebiliyor. Kültürel yakınlık ve yoğun akrabalık bağları nedeniyle pek çok kişi internet üzerinde "Boşnaklar Türk müdür, Bosna'nın resmi dini İslamiyet mi?" sorgularını gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasının en özgün devletlerinden biri olan Bosna-Hersek'in etnik haritasını, nüfus oranlarını ve İslamiyet'in ülkedeki derin köklerini haberimizin devamında tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.
BOSNA-HERSEK MÜSLÜMAN MI?
Kısa ve net cevap: Evet, Bosna-Hersek nüfusunun çoğunluğu Müslümandır. Ancak Bosna-Hersek, tek bir dinin veya etnik kökenin hakim olduğu homojen bir devlet yapısına sahip değildir. 1992-1995 yılları arasında yaşanan acı savaşın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile kurulan devlet yapısı, üç ana kurucu unsura dayanır. Ülkedeki en büyük inanç grubunu Müslüman Boşnaklar oluşturmaktadır.
BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ'NİN RESMİ DİNİ NE?
Bosna-Hersek'in resmi bir devlet dini bulunmamaktadır. Ülke, anayasal olarak inanç özgürlüğünü esas alan seküler bir yapıya sahiptir. Devlet; İslamiyet, Ortodoks Hristiyanlık ve Katolik Hristiyanlık inançlarına eşit mesafede durur ve tüm dini bayramlar ile haklar yasal güvence altındadır.
BOSNA-HERSEK'İN ETNİK VE DİNİ YAPISI ORANLARI
Ülkede yapılan resmi nüfus sayımı verilerine göre Bosna-Hersek'in dini ve etnik dağılımı şu şekildedir:
• İslamiyet (%51): Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan Müslümanların neredeyse tamamı Sünni-Hanefi mezhebine mensup Boşnaklardan oluşmaktadır.
• Ortodoks Hristiyanlık (%31): Genellikle ülkede yaşayan Sırp nüfusun benimsediği inançtır.
• Katolik Hristiyanlık (%15): Genellikle ülkede yaşayan Hırvat nüfus Katolik inancına mensuptur.
• Diğer ve Ateistler (%3): Museviler, diğer küçük azınlıklar ve herhangi bir dine inanmayanlar bu grubu oluşturur.
BOŞNAKLAR TÜRK MÜDÜR? HALKI HANGİ KÖKENDEN GELİYOR?
En çok karıştırılan konulardan biri de Boşnakların etnik kökenidir. Boşnaklar etnik olarak Türk değildir; Güney Slav kökenli bir halktır. Yüzyıllar önce Balkanlar'a yerleşen Slav boylarından gelen Boşnaklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeyi fethetmesinin ardından kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Yani Boşnaklar, Türklerle aynı etnik kökenden gelmeseler de Osmanlı döneminde İslam'ı seçerek Türk kültürüyle, diliyle ve yaşam tarzıyla tamamen bütünleşmişlerdir. Bu derin kültürel etkileşim nedeniyle Balkanlar'da yüzyıllar boyunca "Müslüman" olmak ile "Türk" olmak kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır.
TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK ARASINDAKİ BAĞLARIN TEMELİ
Etnik kökenleri farklı olsa da, Boşnaklar ve Türkler kendilerini "kardeş halklar" olarak görürler. Bosna-Hersek sokaklarında yürürken Osmanlı döneminden kalan yüzlerce cami, medrese, köprü ve hanla karşılaşırsınız. Boşnak dilinde bugün hala binlerce Türkçe kelime (börek, çay, dert, kahve, yorgan vb.) aktif olarak kullanılmaktadır.
Bosna-Hersek etnik olarak bir Türk devleti değildir ancak nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, Türk kültürüne ve Türkiye'ye sarsılmaz sevgi bağlarıyla bağlı, kalbi bizimle atan dost ve kardeş bir Balkan ülkesidir.