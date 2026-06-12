Bosna Hersek Müslüman mı, Türk mü?

Evliya Çelebi’nin seyahatnamelerinden modern döneme kadar uzanan ortak tarihî mirasımız, Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin demografik yapısı hakkında bazı kavram karmaşalarını da beraberinde getirebiliyor. Kültürel yakınlık ve yoğun akrabalık bağları nedeniyle pek çok kişi internet üzerinde "Boşnaklar Türk müdür, Bosna'nın resmi dini İslamiyet mi?" sorgularını gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasının en özgün devletlerinden biri olan Bosna-Hersek'in etnik haritasını, nüfus oranlarını ve İslamiyet'in ülkedeki derin köklerini haberimizin devamında tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.

BOSNA-HERSEK MÜSLÜMAN MI?

Kısa ve net cevap: Evet, Bosna-Hersek nüfusunun çoğunluğu Müslümandır. Ancak Bosna-Hersek, tek bir dinin veya etnik kökenin hakim olduğu homojen bir devlet yapısına sahip değildir. 1992-1995 yılları arasında yaşanan acı savaşın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile kurulan devlet yapısı, üç ana kurucu unsura dayanır. Ülkedeki en büyük inanç grubunu Müslüman Boşnaklar oluşturmaktadır.

BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ'NİN RESMİ DİNİ NE?

Bosna-Hersek'in resmi bir devlet dini bulunmamaktadır. Ülke, anayasal olarak inanç özgürlüğünü esas alan seküler bir yapıya sahiptir. Devlet; İslamiyet, Ortodoks Hristiyanlık ve Katolik Hristiyanlık inançlarına eşit mesafede durur ve tüm dini bayramlar ile haklar yasal güvence altındadır.