Bosch'un yayından kaldırılan Anneler Günü reklamı: Bosch'un Anneler Günü reklamında ne vardı, neden yayından kaldırıldı?

Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi, yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Reklamda ne anlatıldı, neden tepki topladı ve neden yayından kaldırıldı?” soruları gündeme otururken, içerikteki kurgu tartışmaların odağı haline geldi. Peki, Bosch'un yayından kaldırılan Anneler Günü reklamı: Bosch'un Anneler Günü reklamında ne vardı, neden yayından kaldırıldı?

BOSCH’UN ANNELER GÜNÜ REKLAMI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Evet. Sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi yayından kaldırıldı.

BOSCH’UN ANNELER GÜNÜ REKLAMI NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Reklam filminde “çocuk” kavramının yerine evcil köpeğe yer verilmesi büyük tartışma yarattı. “Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan içerikte, annelik temasının bu şekilde işlenmesi sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine marka reklamı yayından çekti.

Ayrıca reklamın Türkiye versiyonunda çocuk yerine evcil hayvan kullanılması, Avrupa versiyonunda ise iki çocuklu bir aileye yer verilmesi içerikte çifte standart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

OLAY NEDİR?

Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filminde annelik teması, çocuk yerine evcil hayvan üzerinden kurgulandı. Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin büyümesiyle birlikte reklam yayından kaldırıldı. Olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile RTÜK de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

