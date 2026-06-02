Borsa neden yükseldi 2 Haziran Salı?

2 Haziran Salı günü Borsa İstanbul'da görülen değer kazancı, yatırımcıların gündeminde öne çıktı. BIST 100 endeksindeki yükselişte sektör bazlı alımlar, artan risk iştahı ve piyasalara yönelik pozitif beklentiler belirleyici rol oynadı. Günün en çok merak edilen konularından biri olan "Borsa neden yükseldi?" sorusunun yanıtı, piyasalarda etkili olan gelişmelerde saklı.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ? BIST 100'DE YÜZDE 3'Ü AŞAN RALLİ

Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi haftanın ikinci işlem gününde de hız kesmedi. Pazartesi gününü alıcılı tamamlayan BIST 100 endeksi, salı seansına da güçlü başlangıç yaptı. Gün içerisinde artan alımlarla birlikte yükseliş ivmesi güçlenirken, endeks yüzde 3'ün üzerinde prim yaparak 14 bin puanın üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisi sürerken, yurt içi piyasalarda risk iştahının artması ve özellikle banka hisselerine gelen yoğun talep Borsa İstanbul'daki yükselişin temel dinamikleri arasında yer aldı.

BIST 100 GÜNE GÜÇLÜ BAŞLADI

BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 94,57 puanlık artışla başladı. Açılışta yüzde 0,69 değer kazanan endeks 13.798,53 puana yükseldi. İlk işlemlerde bankacılık ve holding hisselerindeki pozitif görünüm dikkat çekti.

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi ise yüzde 1,02 oranında yükseliş kaydetti. Sektörler arasında en güçlü performans madencilik hisselerinde görülürken, finansal kiralama ve faktoring endeksi negatif ayrıştı.

GÜNÜN İLK YARISINDA ALIMLAR HIZLANDI

Seansın ilk bölümünde alıcıların ağırlığını artırmasıyla birlikte endeksteki yükseliş ivme kazandı. Öğle saatlerinde BIST 100 endeksi yüzde 1,65 yükselerek 13.929,76 puana ulaştı.

Bu süreçte endeks hisselerinin büyük bölümünde yükseliş görüldü. Günün ilk yarısında 82 hisse değer kazanırken, 15 hisse geriledi. İşlem hacmi ise 85,8 milyar liraya çıktı.

Yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisseler arasında Astor Enerji, Akbank, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

BANKACILIK HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri bankacılık sektöründeki güçlü performans oldu. Bankacılık endeksi, ana endeksin üzerinde yükselerek piyasadaki iyimserliğin lokomotifi haline geldi.

Öğle saatlerinde yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan banka hisseleri, yatırımcı talebinin yoğunlaşmasıyla yükselişini günün ikinci yarısında da sürdürdü. Holding hisselerinde de pozitif görünüm devam etti.

BIST 100'DE YÜKSELİŞ YÜZDE 3'Ü AŞTI

Öğleden sonra alımların güçlenmesiyle birlikte BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı. Saat 16.00 itibarıyla endeks yüzde 3,03 primle 14.119,81 puana yükseldi.

Gün içinde en yüksek 14.139,96 puanı gören endeks, en düşük seviyesini ise açılışta test ettiği 13.798,53 puanda kaydetti. Toplam işlem hacmi 142 milyar liraya ulaşırken, piyasadaki güçlü alım iştahı dikkat çekti.

Bankacılık endeksi aynı saatlerde yüzde 4,90 yükselerek 16.275 puanın üzerine çıktı ve yükselişe en büyük katkıyı sağlayan sektör oldu.

ANALİSTLER HANGİ SEVİYELERE DİKKAT ÇEKİYOR?

Piyasa uzmanları teknik görünümde 14.100 ve 14.200 puan seviyelerini önemli direnç noktaları olarak değerlendiriyor. Olası geri çekilmelerde ise 13.900 ve 13.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre bankacılık hisselerindeki güçlü görünümün sürmesi ve işlem hacminin yüksek kalması halinde BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün görünüyor.