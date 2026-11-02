Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! BIST 100 endeksi neden düşüyor, düşüş devam edecek mi?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanan düşüş, yatırımcıların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Hisse senetlerinde görülen satış baskısının ardından endeksin neden gerilediği, düşüşte hangi gelişmelerin etkili olduğu ve önümüzdeki günlerde piyasaların nasıl bir seyir izleyebileceği araştırılıyor. BIST 100'deki son durum ve piyasayı etkileyen gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Borsa neden düşüyor? BIST 100 endeksi neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? Detaylar...

BIST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'daki satış baskısının öne çıkan nedenleri arasında yatırım fonlarında yaşanan kriz, tasfiye sürecinin piyasaya etkileri ve yatırımcı güvenindeki zayıflama bulunuyor. Eylül ayında gündeme gelen fon krizi sonrasında bazı fonların yatırımcıların para çekme taleplerini karşılamakta zorlanması, portföylerdeki varlıkların satılabileceği endişesini artırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kriz kapsamında yedi portföy yönetim şirketine bağlı 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Reuters'ın eylül ayında yayımladığı değerlendirmede de likiditesi düşük hisselerde yoğunlaşan fonların nakit çıkışlarını karşılamak için daha likit varlıklarını satmasının piyasadaki düşüşü derinleştirdiği belirtildi.

Fon krizinin etkisi yalnızca ilgili şirket ve hisselerle sınırlı kalmadı. Satışların büyük ölçekli şirketlere de yayılması, BIST 100 genelinde baskı oluşturdu. 11 Eylül-30 Ekim döneminde endeksteki kayıp yüzde 25,6'ya ulaştı.

BIST 100 ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2026 Cuma gününü yüzde 3,64 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. Endeks, günü 405,88 puan kayıpla kapatırken işlem hacmi yaklaşık 112 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece Borsa İstanbul'da üst üste yedinci haftalık düşüş kaydedildi.

2 Kasım Pazartesi günü ise BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 yükselişle 10.765,09 puandan başladı. Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,51 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,17 geriledi. Bu nedenle son kapanıştaki sert düşüşün ardından yeni haftanın açılışında sınırlı bir toparlanma görüldü.

BORSA DÜŞÜŞÜNDE HANGİ GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR?

Borsa İstanbul'daki düşüşte birden fazla gelişme etkili oluyor. Piyasaların takip ettiği başlıca başlıklar şöyle:

Yatırım fonu krizi: Fonların tasfiye süreci ve nakit çıkışlarını karşılamak için varlık satışına yönelmesi, hisse senetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Yatırımcı güveni: Fonlara ilişkin gelişmeler ve soruşturma süreci, sermaye piyasalarına yönelik güvenin yeniden tesis edilmesini zorlaştırıyor.

Likidite endişesi: Bazı hisselerde yoğunlaşan satışların diğer şirketlere de yayılması, endeks genelinde değer kaybına neden olabiliyor.

Küresel gelişmeler: ABD'deki Kongre ara seçimleri, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki risk iştahı, gelişmekte olan ülke borsalarının seyrini etkileyebiliyor.

Ekonomik veriler: Türkiye'de açıklanacak enflasyon rakamları ve şirket bilançoları, yatırımcıların fiyatlama kararlarında belirleyici olabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

BORSA DÜŞÜŞÜ DEVAM EDECEK Mİ?

BIST 100 endeksindeki düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Piyasaların yönü; fon tasfiyelerinin seyri, yatırımcı güvenindeki değişim, ekonomik veriler ve şirket bilançolarına ilişkin beklentiler doğrultusunda şekillenecek.

2-6 Kasım haftasında özellikle 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yakından izlenecek. Ayrıca üçüncü çeyrek şirket bilançoları ve ABD'deki Kongre ara seçimleri de piyasaların gündeminde bulunuyor.

Anadolu Ajansı'nın 2 Kasım tarihli haberinde analistlerin BIST 100 için 10.600 ve 10.500 puan seviyelerini destek, 10.900 ve 11.000 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bu seviyeler piyasa beklentilerine dayalı teknik değerlendirmeler olup endeksin bu noktalara mutlaka ulaşacağı anlamına gelmiyor.

NOT : Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.