Bonnie Blue hamile mi, kaç aylık hamile? Bonnie Blue kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Bonnie Blue, bu kez hamilelik duyurusuyla gündemin odağına yerleşti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım sonrası "Gerçekten hamile mi?", "Kaç aylık?" soruları öne çıktı. Öte yandan Blue'nun hayatı, yaşı ve nereli olduğu da yeniden araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen başlıklara dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

BONNIE BLUE HAMİLE Mİ?

Bonnie Blue, YouTube üzerinden yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Yaptığı açıklamada hamilelik testi sonucunu kamera karşısında gösterdiğini ve Londra'da bir klinikte yapılan ultrason kontrolüyle durumun doğrulandığını belirtti. Yapılan kontrolde tek bebek taşıdığı ifade edildi.

BONNIE BLUE KAÇ AYLIK HAMİLE?

Blue, paylaştığı videoda sürecin henüz başında olduğunu söyledi. Bu nedenle hamileliğin erken aşamada olduğu anlaşılıyor. Kaç aylık olduğuna dair net bir ay bilgisi paylaşılmadı.

BONNIE BLUE KİMDİR?

Gerçek adı Tia Emma Billinger olan Bonnie Blue, İngiliz yetişkin içerik üreticisidir. Sosyal medya ve dijital platformlarda paylaştığı sıra dışı açıklamalar ve içeriklerle adından söz ettirmektedir.

BONNIE BLUE KAÇ YAŞINDA?

14 Mayıs 1999 doğumlu olan Bonnie Blue 26 yaşındadır.

BONNIE BLUE NERELİ?

Bonnie Blue, İngiltere'nin Nottingham kentinde doğmuştur. Bir dönem Nottinghamshire'daki Stapleford'da yaşamış, 2021 yılında ise Avustralya'ya taşınmıştır.

BONNIE BLUE NEDEN GÜNDEMDE?

Blue daha önce kısa süre içinde çok sayıda erkekle birlikte olduğunu iddia eden açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Özellikle iki haftada 400 erkekle korunmasız birlikte olduğunu öne sürmesi geniş yankı uyandırmıştı.

Son olarak hamile olduğunu açıklaması, kamuoyunda yeniden yoğun tartışmalara neden oldu. Açıklamanın ardından en çok merak edilen konulardan biri biyolojik babalığın nasıl tespit edileceği oldu. Uzmanlara göre böyle bir durumda DNA testi ile babalık belirlenebiliyor; bunun için adaylardan örnek alınması gerekiyor.