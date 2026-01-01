Bolu okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bolu 'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Bolu, kış mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği şehirlerden biri olarak bu günlerde gündemde. Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, hem günlük yaşamı hem de eğitim faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle öğrenciler ve veliler, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2 Ocak Bolu'da okullar tatil mi? Detaylar...

BOLU HAVA DURUMU

Bolu'da kış mevsimi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehirde 1–3 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüzleri 0 ila 3 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıklarının -5 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Yerel yetkililer, kar ve buzlanma nedeniyle yollarda kayganlık riskinin artacağını bildiriyor. Bu nedenle sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, yüksek kesimlerde bulunan köy yollarının kar nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapanabileceği ifade ediliyor.

Bolu hava durumu, özellikle okullar ve günlük yaşam üzerinde doğrudan etkili oluyor. Kar yağışının ardından şehir merkezinde bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanması olası. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi büyük önem taşıyor.

2 OCAK CUMA BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü Bolu'daki okulların tatil olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları tatil kararını etkileyebilir; ancak resmi duyuru gelmeden kesin bir bilgi vermek mümkün değil.