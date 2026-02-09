Boğaziçi Üniversitesi SON DAKİKA! Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu? Boğaziçi Üniversitesi olayı nedir?

Boğaziçi Üniversitesi'nde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Öğrencilerin kulüp odalarının taşınmasına karşı başlattığı protesto, Güney Kampüs'te geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açtı. Kampüse çok sayıda polis sevk edilirken, zaman zaman öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu? Boğaziçi Üniversitesi olayı nedir? Detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, kulüp odalarının boşaltılarak kampüsün daha uzak noktalarına taşınmasına yönelik karara tepki gösterdi. Kararın açıklanmasının ardından öğrenciler, faaliyetlerini yürüttükleri alanlarının ellerinden alınmasına karşı eylem başlattı.

Protestolar nedeniyle Güney Kampüs'te güvenlik önlemleri artırıldı ve kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öğrencilerle polis ekipleri zaman zaman karşı karşıya geldi, bazı bölgelerde polis bariyerleri oluşturuldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SON DAKİKA!

Üniversite yönetiminin aldığı kararın ardından kampüste yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesini gerekli kıldı. Güney Kampüs'ün bazı noktalarında polis bariyerleri oluşturulurken, kampüs çevresi ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, öğrencilerin protestoları sırasında olayların büyümesini önlemek amacıyla kampüs genelinde önlem aldı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği ortamda, yetkililer ve güvenlik güçleri olayların kontrol altında tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE KULÜP ODALARI TAŞINMA KARARI VE TEPKİLER

Öğrenci kulüplerine ait odaların boşaltılarak daha uzak alanlara taşınması kararı, öğrenciler tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Bu kararın ardından öğrenciler, kampüs içinde bir araya gelerek eylem başlattı. Protestoların başlamasıyla birlikte Güney Kampüs'te güvenlik önlemleri artırıldı ve polis ekipleri kampüse sevk edildi.

Öğrenciler, kulüp faaliyetlerinin kısıtlanmasına ve odalarının taşınmasına karşı çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Polis müdahalesi bazı bölgelerde tansiyonun artmasına neden oldu. Güvenlik güçleri, hem öğrencilerin hem de kampüsün güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı önlemler aldı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ

Kampüste yaşanan gelişmeler, Boğaziçi Üniversitesi'nde tansiyonun yükselmesine yol açtı. Polis ekipleri ile öğrenciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Öğrencilerin protestoları sürerken, güvenlik güçleri kampüs genelinde devriye ve bariyer uygulamalarını sürdürüyor.