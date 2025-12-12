Haberler

Boğaziçi Bilişim Ödülleri kazananlar kimler, ne zaman belli olacak?

Güncelleme:
Boğaziçi Bilişim Ödülleri kazananlar! Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü COMPEC tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri, halk, jüri ve bilişim kulüplerinin katılımıyla yürütülen oylama süreci başladı. Boğaziçi Bilişim Ödülleri adaylar belli oldu. Boğaziçi Bilişim Ödülleri oylama sonuçları merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bilişim alanında üretim yapan kişi ve kurumları bir araya getiren kapsamlı bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Çeşitli kategorilerde belirlenen adaylar, devam eden oylama süreci kapsamında değerlendiriliyor.

BOĞAZİÇİ BİLİŞİM ÖDÜLLERİ ADAYLARI

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin bu yılki aday listesinde farklı alanlardaki şirketler, girişimler ve içerik üreticileri bulunuyor. En İyi Fintech Şirketi kategorisinde Moka United, Midas, Param ve BtcTurk yer alırken, En İyi Yapay Zeka Girişimi kategorisinde WeAccess Ai, Madlen, Move ON, Novus, Virasoft, Voiser ve Mindra yarışıyor.

En İyi Podcast kategorisinde BMY, Hitmakers, Kafamdakiler, Nasıl Olunur, Ortamlarda Satılacak Bilgiler, Sadece Film İzlemiyorum ve Sapien yer alıyor. İçerik üreticileri ve yayıncıların yarıştığı diğer kategorilerde ise En İyi YouTube İçerik Üreticisi adayları arasında Atik Ailesi, Çakal Lezzetler, Drama Pasta, Evrim Ağacı, Omnibus, Sinemori, Sözel Tim ve Cansu Canan Özgen bulunuyor. Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlü kategorisinde Ayşe Eser, Bengi Apak, İlkin Aydın, Melis Olcay ve Demet Ün aday gösterilirken, En İyi Online Yayıncı kategorisinde Eldorina, Eray, Hype, Kaanflix, Limonify, PintiPanda ve Yağmur Blush listede yer alıyor. En İyi Teknoloji İçerik Üreticisi kategorisinde Ahmet Emre, Ayhan Tarakçı, Mehmet Üzüm, Osman Furkan Şahin ve Tolga Özuygur yarışıyor. Diğer kategori ve adaylar Boğaziçi Bilişim Ödülleri resmi internet sitesinde yer almaktadır.

BOĞAZİÇİ BİLİŞİM ÖDÜLLERİ OYLAMA SONUÇLARI VE KAZANANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde kazananlar, devam eden oylama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak. Halk, jüri ve bilişim kulüplerinin oylarıyla belirlenen sonuçların 20 Aralık'ta sona ermesi beklenen oylamanın ardından duyurulması planlanıyor. Oylama döneminin sona ermesinin ardından kategori bazlı değerlendirmeler tamamlanarak ödüllerin sahiplerine teslim edilmesi için hazırlıklar yürütülecek.

Onur BAYRAM
