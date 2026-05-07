Bodrumspor Pendikspor hangi kanalda, Bodrumspor Pendikspor maçı nereden CANLI izlenir?
Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanında nefesler tutuldu; Süper Lig yolundaki en kritik virajlardan biri olan Bodrumspor - Pendikspor maçı için geri sayım sona erdi. Bugün, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak bu dev mücadele öncesinde futbolseverler, "Bodrumspor Pendikspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off turunda, Bodrumspor kendi sahasında Pendikspor’u ağırlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği "Bodrumspor - Pendikspor maçı nereden canlı izlenir?" sorusu yanıt buldu; dev karşılaşma TRT Avaz ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, aynı zamanda tabii Spor 6, beIN Sports Max 1 ve beIN Connect platformları üzerinden de naklen takip edilebilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu tarihi randevunun tüm detayları, frekans bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Süper Lig hayali kuran iki ekibin bu zorlu mücadelesi, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecanın zirve yapacağı karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanı, dijital ve uydu platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler için yayın kanalları şunlardır:
• tabii Spor 6: İnternet üzerinden ve akıllı televizyonlardaki "tabii" uygulaması aracılığıyla takip edilebilir.
• Bein Sports Max 1: Digiturk ve Kablo TV platformları üzerinden yayınlanacak.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşmayı farklı platformlar üzerinden takip edecek taraftarlar için erişim bilgileri şu şekildedir:
• Bein Sports Max 1: Digiturk kullanıcıları için 82. kanal, Kablo TV kullanıcıları için ise 236. kanalda yayında olacak.
• tabii Spor 6: TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan şifreli/üyelik dahilinde izlenebilecek.
DEV MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE ŞEHİR
Bodrumspor ve Pendikspor arasındaki bu nefes kesen mücadeleye Muğla ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Bodrum’un eşsiz atmosferine sahip olan Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı bu zorlu müsabakada, kazanan taraf Süper Lig yolunda dev bir adım atmış olacak.
PLAY-OFF HEYECANI VE KRİTİK NOTLAR
Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turlarda hata payı oldukça düşük. Bodrumspor saha avantajını kullanarak Pendikspor'u saf dışı bırakmak isterken; Pendikspor deplasmanda tecrübesiyle sonuca gitmeyi planlıyor. Her iki takımın da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı bu gece, Türk futbolunun unutulmaz Play-Off maçlarından birine sahne olmaya aday.