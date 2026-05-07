Bodrumspor Pendikspor hangi kanalda, Bodrumspor Pendikspor maçı nereden CANLI izlenir?

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off turunda, Bodrumspor kendi sahasında Pendikspor’u ağırlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği "Bodrumspor - Pendikspor maçı nereden canlı izlenir?" sorusu yanıt buldu; dev karşılaşma TRT Avaz ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, aynı zamanda tabii Spor 6, beIN Sports Max 1 ve beIN Connect platformları üzerinden de naklen takip edilebilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu tarihi randevunun tüm detayları, frekans bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig hayali kuran iki ekibin bu zorlu mücadelesi, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecanın zirve yapacağı karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanı, dijital ve uydu platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler için yayın kanalları şunlardır:

• tabii Spor 6: İnternet üzerinden ve akıllı televizyonlardaki "tabii" uygulaması aracılığıyla takip edilebilir.

• Bein Sports Max 1: Digiturk ve Kablo TV platformları üzerinden yayınlanacak.