Blok3 şarkıları neden Spotify'dan kaldırıldı, Blok3 Spotify'da neden yok? Popüler rap sanatçısının Spotify'da arama sonuçlarında görünmemesi ve şarkılarına ulaşılamaması, dinleyiciler arasında kafa karışıklığına yol açtı. Ani kaldırılma kararının arkasında hangi nedenlerin olduğu ve Blok3'ün Spotify'a geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

2025 YILINA DAMGA VURMUŞTU

Blok3; "Git", "Napıyosun Mesela?", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin", "Aklına Ben Gelicem", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Güzel ve İddialı" gibi hit parçalarıyla 2025 yılına adını altın harflerle yazdırmıştı. Spotify'da 150–200 milyon bandında dinlenmeye ulaşan başarılı rapçi, yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

SPOTIFY WRAPPED'TA ZİRVEYE OTURMUŞTU

Sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. Ayrıca "Sevmeyi Denemedin" adlı şarkısı, yılın Türkiye'de en çok dinlenen parçası olarak öne çıkmıştı.

ŞARKILAR SPOTIFY'DAN ANİDEN KALDIRILDI

Ancak yaşanan son gelişme, hem hayranlarını hem de müzik dünyasını şaşkına çevirdi. Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısının Spotify'dan aniden kaldırıldığı ortaya çıktı. Kısa sürede fark edilen bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BLOK3'TEN SERT TEPKİ: "BENİMLE UĞRAŞANLARI BULACAĞIM"

Duruma sessiz kalmayan Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini açıkça dile getirdi. Rapçi, albümünün ve bazı şarkılarının izinsiz şekilde kaldırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Mailimin çalındığını duydum. Bu işin arkasında kim varsa tek tek ortaya çıkacak."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Açıklamalarının devamında konunun yargıya taşınacağını vurgulayan Blok3, yaşananların peşini bırakmayacağını belirtti. Ünlü rapçi, "Mahkeme sürecinde herkes bedelini ödeyecek" diyerek hukuki süreci başlatacağını açıkladı.