Bizon, İslam fıkhında eti yenen hayvanların taşıdığı özellikleri taşıyor. Ot ile beslenen, geviş getiren ve çatal tırnaklı bir hayvan olan bizon, sığır ailesinin bir üyesi. Bu nedenle bizon eti, İslami usullere uygun şekilde kesilmesi şartıyla helal kabul ediliyor ve yenebiliyor. Yağsız yapısı, yüksek protein oranı ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken bizon eti, sığır etine benzer şekilde pişirilerek tüketilebiliyor. İşte bizon etinin dini hükmü, besin değeri ve tadıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

BİZON ETİ HELAL Mİ?

Evet, bizon eti helal kabul ediliyor. İslam fıkhında ot ile beslenen, geviş getiren ve çatal tırnaklı hayvanların eti yenebiliyor. Sığır, manda, koyun, keçi ve deve gibi hayvanlar bu gruba giriyor. Bizon da sığırgiller familyasına ait, otçul ve geviş getiren bir hayvan olduğu için bu kapsamda değerlendiriliyor.

BİZON ETİ YENİR Mİ?

Evet, bizon eti yenir. Ancak etin helal olması için hayvanın İslami usullere uygun şekilde, Allah'ın adı anılarak kesilmesi gerekiyor. Yurt dışında satılan bizon etlerinin helal kesim sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat edilmesi öneriliyor.

BİZON ETİ NASIL BİR TADA SAHİP?

Bizon etinin tadı sığır etine benziyor. Ancak bizon eti, sığır etine göre biraz daha tatlımsı ve yoğun bir aromaya sahip. Daha az yağlı olduğu için pişirme sırasında hızlı kuruyabiliyor. Bu nedenle bizon etinin orta pişmiş ya da düşük ısıda pişirilmesi öneriliyor.

BİZON ETİNİN FAYDALARI NELER?

Bizon eti, yağ oranının düşük olması ve yüksek protein içermesiyle öne çıkıyor. Demir, çinko ve B12 vitamini açısından zengin olan bizon eti, sığır etine göre daha az kalori ve doymuş yağ içeriyor. Bu özellikleri nedeniyle sağlıklı beslenmeye önem verenler tarafından tercih ediliyor.

BİZON İLE MANDA AYNI HAYVAN MI?

Bizon ile manda aynı hayvan değil. İkisi de sığırgiller familyasına ait olsa da farklı türler. Bizonlar ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaşarken, mandalar Asya ve Afrika kökenli. Manda eti de Türkiye'de helal kabul edilerek tüketiliyor.

BİZON ETİ TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Bizon eti Türkiye'de yaygın olarak satılmıyor. Bizon yetiştiriciliği ve et üretimi daha çok ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde yapılıyor.