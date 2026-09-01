Haberler

Bitshiabu saat kaçta gelecek, Bitshiabu uçak takip kodu ne?

Bitshiabu saat kaçta gelecek, Bitshiabu uçak takip kodu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitshiabu saat kaçta gelecek ve genç futbolcunun İstanbul’a ne zaman ulaşacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer görüşmeleri kapsamında Türkiye’ye gelmesi beklenen El Chadaille Bitshiabu’nun uçuş bilgileri ve geliş saati araştırılırken, taraftarlar “Bitshiabu uçak takip kodu ne?” sorusuna da yanıt arıyor.

El Chadaille Bitshiabu’nun Türkiye’ye geliş süreci yakından takip edilirken, oyuncunun hangi uçakla geleceği ve uçağın anlık konumu gündemdeki yerini koruyor. Bitshiabu saat kaçta gelecek, uçağı nerede ve Bitshiabu uçak takip kodu ne? İşte transfer sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

BİTSHİABU BU GECE İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray’ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu. A Spor’un haberine göre genç savunmacının 23.45’te İstanbul’da olması bekleniyor. Fransız futbolcunun Türkiye’ye gelişinin ardından transfer işlemlerinin tamamlanması için sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

21 yaşındaki Bitshiabu’nun 2 Eylül Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Yapılacak kontrollerin ardından herhangi bir sorun yaşanmaması halinde Fransız stoper, Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. Böylece sarı-kırmızılı takımın savunma hattına önemli bir takviye daha yapılmış olacak.

GALATASARAY BİTSHİABU İÇİN MUTLU SONA ULAŞTI

Savunmada alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Bitshiabu için girişimlerini hızlandırdı. RB Leipzig kadrosunda bulunan genç stoperin kiralık transferi konusunda tarafların anlaşmaya varmasıyla süreçte önemli bir aşama geride bırakıldı.

BİTSHİABU KİMDİR?

El Chadaille Bitshiabu, Fransa doğumlu genç bir stoper olarak kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. Güçlü fiziği ve savunmadaki özellikleriyle dikkat çeken futbolcu, daha sonra Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a katılmasıyla sarı-kırmızılı ekibin savunma rotasyonunda önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

BİTSHİABU SAAT KAÇTA İSTANBUL’A GELECEK?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği “Bitshiabu saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtı belli oldu. A Spor'un aktardığı bilgilere göre El Chadaille Bitshiabu'nun 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor. Futbolcunun ardından sağlık kontrollerinden geçerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.

Uçak takip bilgileri henüz paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
'Belaruslu kadınlarla fuhuş' skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! Bir itirafı bomba
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak

Sözleri Mansur Yavaş ve Murat Ağırel'e: Kim doğru söylüyor...
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi