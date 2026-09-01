Bitshiabu saat kaçta gelecek, Bitshiabu uçak takip kodu ne?

El Chadaille Bitshiabu’nun Türkiye’ye geliş süreci yakından takip edilirken, oyuncunun hangi uçakla geleceği ve uçağın anlık konumu gündemdeki yerini koruyor. Bitshiabu saat kaçta gelecek, uçağı nerede ve Bitshiabu uçak takip kodu ne? İşte transfer sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

BİTSHİABU BU GECE İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray’ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu. A Spor’un haberine göre genç savunmacının 23.45’te İstanbul’da olması bekleniyor. Fransız futbolcunun Türkiye’ye gelişinin ardından transfer işlemlerinin tamamlanması için sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

21 yaşındaki Bitshiabu’nun 2 Eylül Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Yapılacak kontrollerin ardından herhangi bir sorun yaşanmaması halinde Fransız stoper, Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. Böylece sarı-kırmızılı takımın savunma hattına önemli bir takviye daha yapılmış olacak.

GALATASARAY BİTSHİABU İÇİN MUTLU SONA ULAŞTI

Savunmada alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Bitshiabu için girişimlerini hızlandırdı. RB Leipzig kadrosunda bulunan genç stoperin kiralık transferi konusunda tarafların anlaşmaya varmasıyla süreçte önemli bir aşama geride bırakıldı.

BİTSHİABU KİMDİR?

El Chadaille Bitshiabu, Fransa doğumlu genç bir stoper olarak kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. Güçlü fiziği ve savunmadaki özellikleriyle dikkat çeken futbolcu, daha sonra Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a katılmasıyla sarı-kırmızılı ekibin savunma rotasyonunda önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

BİTSHİABU SAAT KAÇTA İSTANBUL’A GELECEK?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği “Bitshiabu saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtı belli oldu. A Spor'un aktardığı bilgilere göre El Chadaille Bitshiabu'nun 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor. Futbolcunun ardından sağlık kontrollerinden geçerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.

Uçak takip bilgileri henüz paylaşılmadı.