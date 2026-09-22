BIST 100'den çıkarılan şirketler (TAM LİSTE) Hangi şirketler BIST 100'den çıkarıldı, hangi şirketler eklendi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BIST 100'de 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak yeni şirket listesi açıklandı. Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, endekste 27 şirket değişikliğe uğradı. Peki, hangi şirketler BIST 100'den çıkarıldı, hangi şirketler eklendi? BIST 100'den çıkarılan şirketlerin listesi haberimizde.
Borsa İstanbul, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde uygulanacak endeks değişikliklerini açıkladı. 1 Ekim-31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yeni listede BIST 100 endeksinde 27 şirket endekse dahil edilirken 27 şirket endeks kapsamı dışında kaldı. Peki, hangi şirketler BIST 100'den çıkarıldı, hangi şirketler eklendi? Detaylar...
BIST 100'DE 27 ŞİRKET DEĞİŞİKLİĞİ
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21 Eylül 2026 tarihli duyurusunda BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 başta olmak üzere çeşitli pay endekslerinde dönemsel değişiklikler duyuruldu. Değişiklikler, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında gerçekleştirilen dönemsel değerlendirme sonucunda belirlendi.
BIST 100'DEN ÇIKARILAN ŞİRKETLER
Borsa İstanbul'un açıkladığı yeni listeye göre 1 Ekim 2026'dan itibaren BIST 100 endeksi dışında kalacak 27 şirket bulunuyor. Resmi listede Balsu Gıda, Batıçim Çimento, DAP Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Europower Enerji, Gen İlaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grainturk Holding, Galatasaray Sportif, Işıklar Enerji Yapı Holding, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Margün Enerji, Mia Teknoloji, Odine Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Qua Granite Hayal Yapı, Ral Yatırım Holding, Reeder Teknoloji, Sarkuysan ve Şekerbank yer aldı.
BIST 100'den çıkarılan şirketlerin listesi şöyle:
Balsu Gıda
Batıçim Çimento
DAP Gayrimenkul
Destek Finans Faktoring
Efor Yatırım
Esenboğa Elektrik
Europower Enerji
Gen İlaç
Girişim Elektrik Sanayi
Grainturk Holding
Galatasaray Sportif
Işıklar Enerji Yapı Holding
İzdemir Enerji
Kiler Holding
Katılımevim Tasarruf Finansman
Kuyas Yatırım
Margün Enerji
Mia Teknoloji
Odine Teknoloji
Pasifik Eurasia Lojistik
Pasifik Teknoloji
Pasifik GYO
Qua Granite Hayal Yapı
Ral Yatırım Holding
Reeder Teknoloji
Sarkuysan
Şekerbank
YERİNE HANGİ ŞİRKETLER EKLENDİ?
BIST 100'de yeni dönemle birlikte 27 şirket endekse dahil edildi. Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Akçansa, Akfen Yenilenebilir Enerji, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik ve Aygaz yeni dönemde BIST 100 kapsamında yer alacak.
Listeye ayrıca 1000 Yatırımlar Holding, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Endüstri, Ege Gübre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Global Yatırım Holding ve Galata Wind Enerji dahil edildi. İskenderun Demir Çelik, Karsan Otomotiv, Katmerciler Ekipman, Kocaer Çelik ve Kordsa Teknik Tekstil de yeni dönemde BIST 100 endeksinde bulunacak.
BIST 100'e dahil edilen diğer şirketler ise Limak Doğu Anadolu Çimento, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Reysaş Lojistik, Sinpaş GYO, TAB Gıda, Kıraç Galvaniz, Torunlar GYO ve Türk Traktör oldu.
Yeni dönemde BIST 100 endeksine dahil edilen 27 şirketin tamamı şöyle:
Anadolu Grubu Holding
Ahlatcı Doğal Gaz
Akçansa
Akfen Yenilenebilir Enerji
Albaraka Türk
Anadolu Hayat Emeklilik
Aygaz
1000 Yatırımlar Holding
Eczacıbaşı Yatırım
Ege Endüstri
Ege Gübre
IC Enterra Yenilenebilir Enerji
Global Yatırım Holding
Galata Wind Enerji
İskenderun Demir Çelik
Karsan Otomotiv
Katmerciler Ekipman
Kocaer Çelik
Kordsa Teknik Tekstil
Limak Doğu Anadolu Çimento
Rönesans Gayrimenkul Yatırım
Reysaş Lojistik
Sinpaş GYO
TAB Gıda
Kıraç Galvaniz
Torunlar GYO
Türk Traktör