BIST 100'den çıkarılan şirketler (TAM LİSTE) Hangi şirketler BIST 100'den çıkarıldı, hangi şirketler eklendi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Borsa İstanbul, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde uygulanacak endeks değişikliklerini açıkladı. 1 Ekim-31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yeni listede BIST 100 endeksinde 27 şirket endekse dahil edilirken 27 şirket endeks kapsamı dışında kaldı. Peki, hangi şirketler BIST 100'den çıkarıldı, hangi şirketler eklendi? Detaylar...

BIST 100'DE 27 ŞİRKET DEĞİŞİKLİĞİ

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21 Eylül 2026 tarihli duyurusunda BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 başta olmak üzere çeşitli pay endekslerinde dönemsel değişiklikler duyuruldu. Değişiklikler, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında gerçekleştirilen dönemsel değerlendirme sonucunda belirlendi.

BIST 100'DEN ÇIKARILAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'un açıkladığı yeni listeye göre 1 Ekim 2026'dan itibaren BIST 100 endeksi dışında kalacak 27 şirket bulunuyor. Resmi listede Balsu Gıda, Batıçim Çimento, DAP Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Europower Enerji, Gen İlaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grainturk Holding, Galatasaray Sportif, Işıklar Enerji Yapı Holding, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Margün Enerji, Mia Teknoloji, Odine Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Qua Granite Hayal Yapı, Ral Yatırım Holding, Reeder Teknoloji, Sarkuysan ve Şekerbank yer aldı.

BIST 100'den çıkarılan şirketlerin listesi şöyle:

Balsu Gıda

Batıçim Çimento

DAP Gayrimenkul

Destek Finans Faktoring

Efor Yatırım

Esenboğa Elektrik

Europower Enerji

Gen İlaç

Girişim Elektrik Sanayi

Grainturk Holding

Galatasaray Sportif

Işıklar Enerji Yapı Holding

İzdemir Enerji

Kiler Holding

Katılımevim Tasarruf Finansman

Kuyas Yatırım

Margün Enerji

Mia Teknoloji

Odine Teknoloji

Pasifik Eurasia Lojistik

Pasifik Teknoloji

Pasifik GYO

Qua Granite Hayal Yapı

Ral Yatırım Holding

Reeder Teknoloji

Sarkuysan

Şekerbank

YERİNE HANGİ ŞİRKETLER EKLENDİ?

BIST 100'de yeni dönemle birlikte 27 şirket endekse dahil edildi. Borsa İstanbul'un açıkladığı listeye göre Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Akçansa, Akfen Yenilenebilir Enerji, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik ve Aygaz yeni dönemde BIST 100 kapsamında yer alacak.

Listeye ayrıca 1000 Yatırımlar Holding, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Endüstri, Ege Gübre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Global Yatırım Holding ve Galata Wind Enerji dahil edildi. İskenderun Demir Çelik, Karsan Otomotiv, Katmerciler Ekipman, Kocaer Çelik ve Kordsa Teknik Tekstil de yeni dönemde BIST 100 endeksinde bulunacak.

BIST 100'e dahil edilen diğer şirketler ise Limak Doğu Anadolu Çimento, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Reysaş Lojistik, Sinpaş GYO, TAB Gıda, Kıraç Galvaniz, Torunlar GYO ve Türk Traktör oldu.

Yeni dönemde BIST 100 endeksine dahil edilen 27 şirketin tamamı şöyle:

Anadolu Grubu Holding

Ahlatcı Doğal Gaz

Akçansa

Akfen Yenilenebilir Enerji

Albaraka Türk

Anadolu Hayat Emeklilik

Aygaz

1000 Yatırımlar Holding

Eczacıbaşı Yatırım

Ege Endüstri

Ege Gübre

IC Enterra Yenilenebilir Enerji

Global Yatırım Holding

Galata Wind Enerji

İskenderun Demir Çelik

Karsan Otomotiv

Katmerciler Ekipman

Kocaer Çelik

Kordsa Teknik Tekstil

Limak Doğu Anadolu Çimento

Rönesans Gayrimenkul Yatırım

Reysaş Lojistik

Sinpaş GYO

TAB Gıda

Kıraç Galvaniz

Torunlar GYO

Türk Traktör