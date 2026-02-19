Haberler

"Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak" anlamına gelen deyim hangisidir?

'Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak' anlamına gelen deyim hangisidir?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. "Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak" anlamına gelen deyim hangisidir?

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, "Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak" anlamına gelen deyim hangisidir?

"BİR YOLUNU BULUP BİR KİMSEYİ DÜZENLE İŞİNDEN UZAKLAŞTIRMAK" ANLAMINA GELEN DEYİM HANGİSİDİR?

A: Ayağının altına muz kabuğu koymak

B: Ayağının altına karpuz kabuğu koymak

C: Ayağının altına limon kabuğu koymak

D: Ayağının altına soğan kabuğu koymak

Cevap:

'Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak' anlamına gelen deyim hangisidir?


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

500

