Bir köpekbalığı yaşamı boyunca kaç bin diş değiştirir?

Denizlerin korkulan avcıları arasında yer alan köpekbalıkları hakkında ortaya çıkan bilgiler ilgi çekmeye devam ediyor. Bilim insanları, bazı köpekbalığı türlerinin hayatları boyunca 30 bine yakın diş değiştirebildiğini belirterek bu canlıların eşsiz yapısına dikkat çekiyor.

KÖPEKBALIKLARININ DİŞ YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Köpekbalıkları diğer birçok canlıdan farklı olarak birden fazla diş sırasına sahip oluyor. Ön tarafta bulunan dişlerin kırılması veya düşmesi durumunda arkadaki dişler kısa sürede öne geçerek yerini alıyor. Bu sistem sayesinde köpekbalıkları avlanma sırasında güçlü çene yapısını koruyabiliyor.

YAŞAMLARI BOYUNCA 30 BİNE YAKIN DİŞ DEĞİŞTİREBİLİYORLAR

Bilim insanlarına göre bazı köpekbalığı türleri yaşamları boyunca yaklaşık 20 bin ila 30 bin arasında diş değiştirebiliyor. Dişlerin sürekli yenilenmesi, bu canlıların milyonlarca yıldır hayatta kalmasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

DİŞLERİ SÜREKLİ YENİLENİYOR

Köpekbalıklarının dişleri birkaç hafta içinde yenilenebiliyor. Özellikle avlanma sırasında zarar gören dişler kısa sürede yerini yeni dişlere bırakıyor. Uzmanlar bu özelliğin deniz ekosistemindeki avcı rolünü güçlendirdiğini ifade ediyor.

HER TÜRÜN DİŞ YAPISI FARKLI

Köpekbalığı türlerine göre diş şekilleri de değişiklik gösteriyor. Bazı türlerin dişleri sivri ve parçalamaya uygunken, bazı türlerde düz ve ezici yapılar dikkat çekiyor. Bu farklılıklar beslenme alışkanlıklarına göre şekilleniyor.

DENİZLERİN EN İLGİNÇ CANLILARI ARASINDA

Sahip oldukları güçlü çene yapısı ve sürekli yenilenen diş sistemi sayesinde köpekbalıkları, bilim dünyasının en çok araştırdığı canlılar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler ve belgeseller, köpekbalıklarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.