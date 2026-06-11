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Bir film galasında seyircilerin taş atması sonucu "Bana taş değil, ekmek atıyorsunuz" diyen oyuncu kimdir?

Bir film galasında seyircilerin taş atması sonucu 'Bana taş değil, ekmek atıyorsunuz' diyen oyuncu kimdir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. Bir film galasında seyircilerin taş atması sonucu "Bana taş değil, ekmek atıyorsunuz" diyen oyuncu kimdir?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. Bir film galasında seyircilerin taş atması sonucu "Bana taş değil, ekmek atıyorsunuz" diyen oyuncu kimdir?

BİR FİLM GALASINDA SEYİRCİLERİN TAŞ ATMASI SONUCU "BANA TAŞ DEĞİL, EKMEK ATIYORSUNUZ" DİYEN OYUNCU KİMDİR?

Turgut Özatay

Hayati Hamzaoğlu

Erol Taş

Nuri Alço

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSuat Saygili:

böyle eski film galası olaylarının soruya dönüştürülmesi garip geliyo açıkçası haberde de tam açıklanmamış hangi dönem hangi gala bilgi eksik kalmış yine de oyuncu kimse bilinmesi lazım ama bu kadar eski bir anısını sormak da yazık

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Haber YorumlarıNursel Kılıçarslan:

programda sorulan sorular hep popüler ama sonuçta bilenleri test etme işi kalıyo sadece

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Haber YorumlarıÖzlem Islıkçı:

vay be bu soruya nasıl cevap verecez ya hiç bilmiyorum bu oyuncuyu hiç duymadım daha önce haber tam anlaşılmamış gibi geliyor bana

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