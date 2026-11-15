Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonunun dört bölümden oluşması, izleyicilerin yeni bölüm beklentisini gündeme taşıdı. Sezonu tamamlayan seyirciler, 5. bölümün yayımlanıp yayımlanmayacağını ve dizinin yeni sezonla devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Bir Başkadır 2. sezon devam edecek mi? Bir Başkadır 2. sezon 4 bölüm mü, devamı var mı? Detaylar...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON 4 BÖLÜM MÜ?

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu toplam dört bölümden oluşuyor. Netflix'in 20 Ekim 2026 tarihli resmî duyurusunda da yeni sezonun dört bölüm olarak hazırlandığı belirtildi.

Altı yıl aranın ardından 12 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşan dizinin dört bölümü de aynı tarihte Netflix kataloğunda yayımlandı. Böylece izleyiciler, yeni sezonun tamamını tek seferde izleme imkânı buldu.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON 5. BÖLÜM GELECEK Mİ?

Bir Başkadır'ın ikinci sezonu dört bölüm olarak planlandığı için mevcut sezon kapsamında 5. bölüm bulunmuyor. Netflix tarafından ikinci sezon için beşinci bölüm ya da ek bölüm yayımlanacağına ilişkin bir duyuru da yapılmadı.

Bu nedenle dizinin 2. sezonunu tamamlayan izleyicilerin beklediği 5. bölüm, açıklanan yayın planında yer almıyor. Yeni bir bölümün yayımlanması için platformdan ayrıca bir duyuru yapılması gerekiyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON 4. BÖLÜM FİNAL Mİ?

Evet. İkinci sezonun dört bölüm olarak hazırlanması nedeniyle 4. bölüm, sezonun son bölümü niteliğini taşıyor. Başka bir ifadeyle ikinci sezonun hikâyesi dördüncü bölümle tamamlanıyor.

Ancak sezonun dört bölümle sona ermesi, dizinin tamamen final yaptığı anlamına gelmiyor. Sezon finali ile dizinin tümüyle sona ermesi birbirinden farklı. Bir Başkadır'ın devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

BİR BAŞKADIR 3. SEZON OLACAK MI?

Bir Başkadır dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili Netflix tarafından açıklanmış resmî bir onay veya yayın tarihi bulunmuyor. İkinci sezonun ardından hikâyenin devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Dolayısıyla dizinin 3. sezonunun çekileceğini ya da yapımın tamamen sona erdiğini söylemek için şu aşamada yeterli bilgi bulunmuyor. Netflix veya dizinin yaratıcısı Berkun Oya'dan gelecek olası açıklamalar, yeni sezonun akıbetini belirleyecek.

BİR BAŞKADIR YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANDI?

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, ilk sezonunun ardından yaklaşık altı yıl sonra ikinci sezonuyla geri döndü. Netflix, yeni sezonun yayın tarihini 20 Ekim 2026'da duyurdu. Dört bölümden oluşan ikinci sezon, 12 Kasım 2026 Perşembe günü platformdaki yerini aldı.

Dizinin yeni sezonunda Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak ve Nur Sürer'in yanı sıra Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır ve Göktuğ Yıldırım rol alıyor.