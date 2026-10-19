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Binyamin Netanyahu ne dedi? Netanyahu Türkiye açıklamasında ne dedi?

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Binyamin Netanyahu ne dedi? Netanyahu Türkiye açıklamasında ne dedi?
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye ilişkin açıklamaları gündeme geldi. Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçındıklarını belirterek, olası bir çatışmayı önlemeye çalıştığını söyledi. Peki, Binyamin Netanyahu ne dedi? Netanyahu Türkiye açıklamasında ne dedi? Detaylar haberimizde.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye ilişkin açıklamaları gündeme geldi. Netanyahu, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki bölgesel denklem kapsamında Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçındıklarını belirtti. Netanyahu, olası bir doğrudan çatışmanın önüne geçmeye çalıştığını ifade etti. Peki, Binyamin Netanyahu ne dedi? Netanyahu Türkiye açıklamasında ne dedi? Detaylar...

BİNYAMİN NETANYAHU NE DEDİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemediklerini söyledi. Bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Türkiye ile olası bir sıcak temasın önüne geçmeye çalıştığını belirtti.

Netanyahu, açıklamasında, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklaması, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki bölgesel denklem kapsamında Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir askeri çatışma ihtimaline ilişkin değerlendirmeler sırasında geldi. İsrail Başbakanı, açıklamasında doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalıştığını açıkça ifade etti.

NETANYAHU TÜRKİYE AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmemeyi umduğunu ve bunu önlemeye çalıştığını söyledi. İsrail Başbakanı'nın kullandığı ifadeler şöyle:

"Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum"

Netanyahu'nun Türkiye'ye ilişkin bu açıklamasının yanı sıra, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında ifadeler kullandığı belirtildi.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne sürdü ve Kudüs üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.”

Netanyahu'nun söz konusu konuşmasının ardından Türkiye, Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suçlamalarını reddettiğini açıkladı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

bu haber zaten vardı ve işte detaylar işte detaylar yazılıyro ve tüm yazılanda hep aynı anlama geliyor,içeriği boş bir haber olmuş. okumak bunalımlı geçti maalesef :(

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