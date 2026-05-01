BİM Cuma günü öğlen kaçta açılıyor, BİM Cuma öğle arası ve BİM Cuma çalışma saatleri?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. şubelerinden temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler, arama motorlarında "BİM Cuma öğle arası ne zaman, market Cuma namazı sonrası kaçta açılacak?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Standart günlerde 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veren perakende devi, Cuma günleri namaz vaktiyle uyumlu olarak şubelerini geçici bir süreliğine kapatıyor. Cuma günü alışveriş planı yapacaklar için il il değişen namaz saatlerine göre güncellenen BİM çalışma saatleri ve mola sürelerine dair merak edilen her şey haberimizin devamında yer alıyor.

BİM CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketleri, Cuma günlerine özel olarak öğle molası uygulamasını hayata geçirmektedir. Mağazalar, cuma namazı vakti boyunca kapalı kaldıktan sonra saat 13:50 civarında kapılarını tekrar müşterilerine açmaktadır. Bu saat, namaz vaktinin il bazlı değişkenliği nedeniyle 5-10 dakikalık küçük oynamalar gösterebilse de, genel uygulama 13:50’de hizmetin kaldığı yerden devam etmesi yönündedir.

BİM MARKETLERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

BİM’in günlük çalışma rutini, Cuma öğle arası haricinde haftanın her günü sabit bir takvimde ilerlemektedir. Vatandaşların alışveriş planlarını doğru yapabilmesi için genel mesai saatleri şu şekildedir:

• Hafta İçi: 09:00 – 21:00

• Hafta Sonu (Cumartesi-Pazar): 09:00 – 21:00

BİM Cuma saatleri değişkenlik göstermektedir.

HAFTA SONU BİM AÇIK MI, ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Hafta sonu kısıtlaması veya özel bir uygulama bulunmadığı sürece BİM marketleri Cumartesi ve Pazar günleri de tam kapasiteyle hizmet sunmaktadır. Hafta sonu boyunca herhangi bir öğle arası verilmemekte, sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar kesintisiz olarak satış yapılmaktadır.

BİM CUMA MESAİSİ VE PERSONEL DÜZENLEMESİ

Cuma günleri şubelerin yaklaşık bir saat süreyle kapalı olması, tamamen personel yönetimi ve dini yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla planlanmıştır. Diğer günlerde vardiyalı sistem sayesinde kapılar hiç kapanmazken, Cuma günü öğle vaktinde şubeler tamamen kilitlenir. Alışveriş yapacak olan vatandaşların, kapıdaki yığılmaları önlemek adına saat 13:50'yi bekleyerek mağazaya gitmeleri önerilmektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Market zinciri, resmi tatillerin çoğunda da aynı çalışma prensibiyle hareket ederek 09:00 - 21:00 saatleri arasında açık kalmaktadır. Ancak bölgesel olarak veya mülki amirliklerin özel kararları doğrultusunda açılış saatlerinde nadir de olsa değişiklik yaşanabilir. Mağduriyet yaşamamak adına, Cuma günleri özellikle aktüel ürünlerin bittiği sabah saatleri ile namaz molası bitiş saatlerini takip etmek avantajlı olacaktır.