BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2026 BİLSEM sonuçları, özel yetenekli öğrenciler ve velileri tarafından merakla takip ediliyor. Ön değerlendirme sürecini geçen öğrenciler bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanacak ve yetenek alanlarındaki başarıları açıklanacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

BİLSEM'e başvuran öğrenciler, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ön değerlendirme sınavına tabi tutuluyor. Bu sınavlar, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde, elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak. Genel zihinsel yetenek alanı RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanları ise BİLSEM'lerde yapılacak.

BİLSEM SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM sonuçları meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle kendi sonuçlarını öğrenebilecek.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM, yani Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için okul dışında ek eğitim almalarını sağlayan kurumlardır. Bu merkezler, öğrencilerin bilim, sanat ve diğer alanlardaki potansiyellerini desteklemeyi amaçlar.