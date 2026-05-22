Bilgi Üniversitesi öğrencileri Mimar Sinan Üniversitesi’ne mi geçecek? Bilgi Üniversitesi öğrencileri hangi okula geçecek?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin Resmî Gazete’de yayımlanan kararla kaldırılması, Türkiye yükseköğretim gündeminde geniş yankı uyandırdı. 1996 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren köklü vakıf üniversitelerinden biri olan kurumda yaşanan bu gelişme, binlerce öğrencinin eğitim geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Bilgi Üniversitesi öğrencileri Mimar Sinan Üniversitesi’ne mi geçecek? Detaylar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ’NE Mİ GEÇECEK?

Türkiye’nin köklü vakıf yükseköğretim kurumlarından biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili alınan faaliyet izni kaldırma kararı, yükseköğretim sisteminde önemli bir gündem oluşturdu. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrası binlerce öğrencinin eğitim sürecinin nasıl devam edeceği konusu netlik kazanmaya başladı.

1996 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması, kurumun akademik yapısında köklü bir değişime yol açtı. Sürecin ardından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı kapsamında “garantör üniversite” modeli devreye alındı.

KAYYUM SÜRECİ SONRASI KAPATMA KARARI GELDİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bağlı bulunduğu vakıf yapısına geçtiğimiz yıl kayyum atanmasıyla başlayan süreç, üniversitenin yönetim yapısında ciddi değişikliklere neden oldu. 2019 yılında Can Holding bünyesine geçen kurum, sonrasında holding hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında denetime alındı.

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla mevcut mütevelli heyet görevden alınırken, yeni bir yönetim heyeti görevlendirildi. Bu süreçte üniversitenin eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği ve öğrencilerin hak kaybı yaşamayacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Ancak son kararla birlikte üniversitenin faaliyet izni tamamen kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ DEVAM EDECEK

Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerinde öğrencilerin eğitim hakkı korunuyor. Bu kapsamda devreye alınan garantör üniversite sistemi ile öğrencilerin eğitim süreçlerinin başka bir yükseköğretim kurumu üzerinden devam etmesi sağlanıyor.

NTV’nin haberine göre bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde sürdürmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin akademik süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi hedefleniyor.

Bu model kapsamında öğrencilerin kayıt, ders devamlılığı, sınav süreçleri ve mezuniyet işlemlerinin yeni akademik yapı üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

AKADEMİK VE İDARİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Faaliyet izninin kaldırılmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri, akademik ve idari sürecin nasıl ilerleyeceği oldu. YÖK ve ilgili kurumların koordinasyonu ile öğrencilerin mevcut bölümlerine denk programlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Sürecin temelinde öğrencilerin eğitim hakkının korunması yer alıyor. Bu nedenle:

Kayıt işlemlerinin devralan üniversite üzerinden sürdürülmesi

Ders içeriklerinin denk programlarla uyumlu hale getirilmesi

Transkript ve diploma süreçlerinin yeni sistem üzerinden yürütülmesi

Akademik danışmanlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması

gibi adımların uygulanması bekleniyor.

Ayrıca akademik ve idari personelin durumuna ilişkin planlamanın da YÖK ve ilgili yönetim organları tarafından belirleneceği ifade ediliyor.

CAN HOLDİNG’E YÖNELİK OPERASYONDA REMZİ SANVER DE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 2019 yılında Can Holding bünyesine geçmesiyle başlayan süreç, holding hakkında yürütülen soruşturmalarla birlikte yeni bir aşamaya taşındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Eylül 2025’te gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi suçlamalar gündeme geldi. Bu kapsamda üniversite ile bağlantılı bazı yöneticiler ve isimler hakkında da tutuklama kararları verildi.

Soruşturma kapsamında eski rektör Mehmet Remzi Sanver’in de aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Bazı isimlerin tutuklandığı, bazı isimlerin ise daha sonra adli kontrol veya ev hapsi şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

SÜRECİN AKADEMİK YANSIMALARI VE GELECEK PLANLAMASI

Faaliyet izninin kaldırılmasıyla birlikte en kritik konu, öğrencilerin eğitim sürekliliğinin sağlanması oldu. YÖK mevzuatı çerçevesinde geliştirilen garantör üniversite modeli, bu tür durumlarda öğrencilerin hak kaybı yaşamadan eğitimlerine devam etmesini amaçlıyor.

Bu süreçte öğrencilerin:

Eğitimlerinin kesintiye uğramaması

Diplomalarının resmî olarak geçerliliğinin korunması

Akademik kazanımlarının aynen aktarılması

esas alınarak yeni bir planlama yürütülüyor.

Önümüzdeki dönemde YÖK ve ilgili üniversiteler tarafından sürece ilişkin detaylı uygulama takviminin açıklanması bekleniyor.