24 Kasım Salı Bilecik'te okul yok mu diye merak edenler için son durum belli. Bilecik Valiliği tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadı. Öğretmenler Günü'ne denk gelen salı günü Bilecik'te dersler normal şekilde devam edecek, okullarda Öğretmenler Günü törenleri düzenlenecek.

BİLECİK OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Bilecik'te okullar tatil değil. Bilecik Valiliği, 24 Kasım Salı günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu nedenle okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek.

24 KASIM SALI BİLECİK'TE OKUL YOK MU?

24 Kasım Salı günü Bilecik'te okul var. Hem il genelinde hem de ilçelerde herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde tatil kararı alınabileceği için velilerin ve öğrencilerin Bilecik Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

BİLECİK'TE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Bilecik'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 20, en düşük sıcaklığın ise 5 derece civarında olması öngörülüyor.

Yağış sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer almayan Öğretmenler Günü'nde okullar açık oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 24 Kasım Salı günü normal ders programı uygulanacak, okullarda gün içinde Öğretmenler Günü törenleri ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Bilecik'te de olası bir tatil kararı Bilecik Valiliği tarafından açıklanacak.