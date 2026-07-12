Sosyal medyada paylaştığı doğal videolar ve içten şarkı yorumlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Beyto, özellikle Hadise’nin “Ara Beni” şarkısını seslendirdiği performansla gündeme geldi. Profesyonel bir stüdyo kaydı ya da özel bir prodüksiyon olmadan çekilen samimi videolarıyla öne çıkan genç içerik üreticisi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, Beyto kimdir? Hadise'nin “Ara Beni” şarkısını söyleyen Beyto kaç yaşında, nereli?

BEYTO KİMDİR?

Beyto, sosyal medya platformlarında paylaştığı şarkı performansları ve doğal içerikleriyle tanınan genç bir içerik üreticisidir. Özellikle günlük hayatından kesitler sunduğu videolar ve şarkıları kendine has tarzıyla yorumlaması sayesinde kısa sürede dikkat çekmiştir.

Profesyonel olmayan çekimlerle hazırladığı videolar, samimi ve doğal yapısıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmiştir. Beyto’nun özellikle kamera karşısındaki rahat tavırları ve şarkıları duygusunu yansıtarak söylemesi, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.

Genç içerik üreticisini geniş kitlelere ulaştıran en önemli gelişme ise Hadise’nin “Ara Beni” şarkısını söylediği video olmuştur. Bu performansın sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Beyto’nun adı daha fazla kişi tarafından duyulmaya başlanmıştır.

BEYTO KAÇ YAŞINDA?

Beyto’nun doğum tarihi ve kesin yaşıyla ilgili kamuya açık doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada yer alan bilgiler ve görüntüler üzerinden yapılan değerlendirmelerde Beyto’nun yaklaşık olarak 10 ila 13 yaş aralığında olduğu belirtilmektedir.

BEYTO NERELİ?

Beyto’nun doğum yeri, memleketi veya nereli olduğuna ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla tanınan Beyto hakkında bilinen bilgiler, ağırlıklı olarak yaptığı içerikler ve seslendirdiği şarkılarla sınırlıdır. Bu nedenle Beyto’nun nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi yer almamaktadır.

BEYTO HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Beyto’yu sosyal medya gündemine taşıyan performans, Hadise’nin “Ara Beni” isimli şarkısını seslendirdiği video olmuştur.

Beyto’nun özellikle şarkının “Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni...” sözlerini duygulu bir şekilde yorumladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

Videonun kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmasıyla birlikte Beyto’nun performansı viral hale gelmiştir. Sosyal medya kullanıcıları, Beyto’nun şarkıya kattığı doğal yorum ve mimiklerini öne çıkararak videoya yoğun ilgi göstermiştir.

Bu ilginin ardından birçok kullanıcı aynı sesle içerikler üretmeye başlamış, “Ara Beni” şarkısı sosyal medya platformlarında yeniden gündeme gelmiştir.

HADİSE’DE BEYTO’YA KAYITSIZ KALMADI

Beyto’nun “Ara Beni” performansının sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından şarkının sahibi Hadise de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Hadise, Beyto’nun şarkıyı seslendirdiği videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak “Kaçıncı izleyişim bilemezsin... Bayıldım” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin bu paylaşımıyla birlikte Beyto’nun performansı daha geniş kitlelere ulaşırken, sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Kullanıcıların yaptığı yorumlar arasında Beyto’nun performansının şarkının yeniden gündeme gelmesindeki etkisine dikkat çeken paylaşımlar da yer aldı. Özellikle bir kullanıcının Hadise’ye yönelik “Kara çocuğa teşekkür et bence. Şarkıyı sen değil o patlattı” şeklindeki yorumu sosyal medyada dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı.