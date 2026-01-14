Beyoğlu Fenerbahçe maçı kaç kaç MAÇ SONUCU! Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Henüz başlama düdüğü çalmayan bu kritik maçın ardından, müsabakanın tüm detayları ve maç sonucu sporseverlerle paylaşılacak. Fenerbahçe'nin tur mücadelesinde sergileyeceği performans ve Beyoğlu Yeni Çarşı'nın direnci, maçın skorunu belirleyecek ana unsurlar olacak. "Beyoğlu - Fenerbahçe canlı maç anl?atımı" ile her saniyeyi takip edebilir, gol haberlerini anında alabilirsiniz. Beyoğlu Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci haftasında heyecan dorukta! Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadele, 14 Ocak Çarşamba (bugün) saat 20:30'da başlayacak. Futbolseverler bu önemli randevuyu A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor yayınını kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar için platform bilgileri ve kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk : 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Tivibu : 81. Kanal (veya 83)

Turkcell TV +: 74. Kanal

Vodafone TV : 71. Kanal

Kablo TV : 224. Kanal (veya 142)

Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim imkânı bulunmaktadır. Ayrıca aspor.com.tr üzerinden de canlı yayın izlenebilir.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un iki ekibini karşı karşıya getirecek olan bu zorlu kupa maçı, Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ? (CANLI SKOR)

Maçın sonucu ve gollerin kimden geldiği sporseverler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı henüz başlamadı.