Beylikdüzü, Ataşehir, Sultanbeyli okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

2 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Hava koşulları ve valilik duyuruları doğrultusunda ilçelere göre okulların durumu gündemdeki yerini koruyor.

BEYLİKDÜZÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için Beylikdüzü ilçesinde eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kent genelinde olduğu gibi Beylikdüzü'nde de okullar normal eğitim takvimi kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Meteorolojik tahminlerde ilçeyi etkileyecek yoğun kar yağışı ya da ulaşımı durduracak bir olumsuzluk öngörülmezken, sabah saatlerinde önceki günlerden kalan ıslak zemin nedeniyle hafif buzlanma ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

ATAŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Ataşehir'de 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair İstanbul Valiliği kaynaklı bir duyuru bulunmuyor. İlçede eğitim-öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda devam ediyor. Hava durumu tahminlerinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir gün beklenirken, sıcaklıkların gün içinde 8-9 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

SULTANBEYLİ OKULLAR TATİL Mİ?

Sultanbeyli ilçesi için de 2 Ocak 2026 Cuma günü geçerli olacak şekilde alınmış bir tatil kararı açıklanmadı. İstanbul genelinde olduğu gibi Sultanbeyli'de de okullar açık durumda bulunuyor. Sabah erken saatlerde hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşebileceği, buna bağlı olarak yer yer hafif buzlanma riski olabileceği belirtiliyor. Yetkili makamlar tarafından eğitime ara verilmesini gerektirecek bir durum duyurulmadı.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı doğu illerinde eğitime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Gümüşhane, Kahramanmaraş, Şırnak, Elazığ ve Hakkari gibi illerde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul için ise benzer bir karar alınmadı ve kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri planlanan şekilde devam ediyor.