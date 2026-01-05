Beyaz'la Joker başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Beyaz'la Joker programının formatı nedir, büyük ödül ne kadar?

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarına yepyeni bir yarışma formatıyla geri dönüyor. "Beyaz'la Joker" adıyla izleyici karşısına çıkacak olan program, daha ilk duyurulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü. Peki, Beyaz'la joker başvuru nasıl yapılır? Beyaz'la Joker programı başvuru şartları neler? Beyazla Joker programının formatı nedir, büyük ödül ne kadar? Programa dair detaylar haberimizde.

BEYAZLA JOKER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Beyaz'la Joker" yarışmasına başvurular Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların izlemesi gereken yol oldukça net ve dijital olarak yürütülüyor. Başvuru yapmak isteyenler, kanald.com.tr adresine giriş yaparak sitede yer alan "Beyaz'la Joker" sekmesi üzerinden başvuru formuna ulaşıyor.

Başvuru formunda yarışmacı adaylarından;

Kişisel bilgiler

Güncel iletişim bilgileri

Kendilerini tanıtan kısa açıklamalar

isteniyor. Tüm başvurular online ortamda toplanıyor ve programın yapım ekibi tarafından detaylı bir ön değerlendirmeye alınıyor. Bu süreçte bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi, adayların değerlendirme aşamasında öne çıkmasını sağlayan en önemli kriterler arasında yer alıyor.

Ön elemeyi geçen adaylarla daha sonra iletişime geçilerek mülakat süreci başlatılıyor. Böylece yarışmaya katılacak isimler, çok aşamalı bir değerlendirme sonucunda belirleniyor.

3 MİLYON ÖDÜLLÜ BEYAZ'LA JOKER PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kanal D tarafından "yüzde 100 Türk formatı" olarak lanse edilen "Beyaz'la Joker" yarışması, yüksek ödülü ve eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor. Büyük ödülün 3 milyon TL olarak açıklanmasının ardından, yarışmaya katılım koşulları da merak konusu oldu.

Başvuru şartları, Kanal D'nin belirlediği genel yayın ve yarışma prosedürleri doğrultusunda şekilleniyor. Adayların, resmi başvuru formunu eksiksiz doldurması ve istenen bilgileri doğru şekilde beyan etmesi gerekiyor. Tüm değerlendirme süreci, yapım ekibinin titiz incelemesi sonucunda yürütülüyor.

Başvurular yalnızca dijital ortamdan kabul ediliyor ve bireysel başvurular esas alınıyor. Ön eleme ve mülakat aşamalarını başarıyla geçen adaylar, yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Seçim sürecinde adayların kendilerini doğru ve net şekilde ifade etmeleri önemli rol oynuyor.

BEYAZLA JOKER PROGRAMININ FORMATI NEDİR?

"Beyaz'la Joker", klasik bilgi yarışmalarından ayrılan özgün formatıyla öne çıkıyor. Yarışma, bilgi, strateji ve mizah unsurlarını aynı potada buluşturuyor. Her bölümde iki yarışmacı, genel kültür ve bilgi sorularını yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri, Beyazıt Öztürk'ün yalnızca sunucu olarak değil, aynı zamanda "Joker" karakteriyle yarışmanın akışına doğrudan müdahil olması. Beyaz'ın eğlenceli skeçleri ve anlık esprileri, stüdyodaki rekabet ortamını daha dinamik ve keyifli bir hale getiriyor.

Yarışmada, yanlış cevap verilmesi durumunda doğrudan elenme olmaması gibi yenilikçi kurallar bulunuyor. Yarışmacılar, program boyunca mücadele etmeye devam ederek ödül basamaklarını tırmanıyor. Bu yönüyle "Beyaz'la Joker", izleyiciye hem rekabet hem de eğlence vadeden farklı bir yarışma deneyimi sunuyor.

BEYAZLA JOKER YARIŞMASINDA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

"Beyaz'la Joker" yarışmasının en çok konuşulan detaylarından biri hiç şüphesiz büyük ödül oldu. Kanal D tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yarışmanın finalinde kazanan yarışmacıyı 3 milyon TL bekliyor.