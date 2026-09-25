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Betül Gürsoy kimdir? Turhan Mildon'un eski eşi Betül Gürsoy kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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Betül Gürsoy kimdir? Turhan Mildon'un eski eşi Betül Gürsoy kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Betül Gürsoy, inşaat ve restorasyon sektörlerindeki faaliyetleriyle tanınan Gürsoy ailesinin üyelerinden biri olarak gündeme geliyor. Gürsoy’un adı, merhum Abdurrahman Gürsoy’un kızı olması ve Turhan Mildon ile 2021 yılında yaptığı evlilik nedeniyle kamuoyuna yansıdı. Peki, Betül Gürsoy kimdir? Turhan Mildon'un eski eşi Betül Gürsoy kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

Betül Gürsoy, inşaat ve restorasyon sektörlerindeki faaliyetleriyle tanınan Gürsoy ailesinin üyelerinden biri olarak gündeme geliyor. Gürsoy’un adı özellikle Gürsoy Holding’in eski CEO’su merhum Abdurrahman Gürsoy’un kızı olması ve iş insanı Turhan Mildon ile yaptığı evlilik nedeniyle kamuoyuna yansıdı. Mildon ile Gürsoy’un 2021 yılında evlendiği, evliliğin daha sonra sona erdiği ve boşanma davasının Betül Gürsoy tarafından açıldığı bilgisi kamuoyuna yansıyan haberlerde yer aldı. Peki, Betül Gürsoy kimdir? Turhan Mildon'un eski eşi Betül Gürsoy kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

BETÜL GÜRSOY KİMDİR?

Betül Gürsoy, inşaat ve restorasyon sektörlerindeki faaliyetleriyle tanınan Gürsoy ailesinin bir üyesidir. Gürsoy, Gürsoy Holding’in eski CEO’su merhum Abdurrahman Gürsoy’un kızıdır. Ailesiyle olan bağı ve Turhan Mildon ile yaptığı evlilik nedeniyle iş dünyası ve magazin haberlerinde adı yer almıştır.

Betül Gürsoy ile Turhan Mildon 2021 yılında evlendi. Çiftin evliliği yaklaşık üç yıl sürdü. Patronlar Dünyası'nın 8 Ocak 2025 tarihli haberinde, boşanma davasının Betül Gürsoy tarafından açıldığı ve çiftin tek celsede boşandığı bilgisi aktarıldı.

Gürsoy ailesinin inşaat ve restorasyon alanındaki faaliyetleri de Betül Gürsoy'un kamuoyunda tanınmasında etkili olan aile bağlantılarının başında geliyor. Ailenin adı Küçük Çamlıca Camii'nin yapımı ve restorasyon çalışmalarıyla da haberlerde yer aldı.

BETÜL GÜRSOY KAÇ YAŞINDA?

Betül Gürsoy'un doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış kamuya açık bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Gürsoy'un kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir yaş bilgisi vermek mümkün değil.

BETÜL GÜRSOY NERELİ?

Betül Gürsoy'un nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi kamuya açık kaynaklarda yer almıyor. Mevcut bilgiler, Gürsoy'un Gürsoy ailesinin bir üyesi ve merhum Abdurrahman Gürsoy'un kızı olduğunu ortaya koyuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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