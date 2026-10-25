Besnik Hasi kimdir? Amedspor'u Süper Lig'de zirveye taşıyan hoca nereli?

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Süper Lig'e bu sezon yükselen Amedspor, 9. haftada Samsun'dan 3 puanla döndü ve bir maç eksiğiyle zirveye oturdu. Takımın başında, Haziran 2026'da Diyarbakır ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayan ve daha önce Belçika, Polonya, Yunanistan ile Suudi Arabistan'da çalışan Kosova doğumlu Besnik Hasi var.

AMEDSPOR SAMSUN'DA NASIL KAZANDI?

Amedspor, 24 Ekim 2026 akşamı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi 21. dakikada Logi Tómasson'un golüyle öne geçti. Samsunsporlu Afonso Sousa 37. dakikada, Amedspor'dan Mbaye Diagne ise 61. dakikada kırmızı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam'ın VAR incelemesinden sonra verdiği penaltıyı Gift Orban gole çevirdi, 83. dakikada da Dia Saba skoru 2-1 yaptı. Bitiş düdüğünden sonra Samsunspor teknik direktörü Nenad Bjelica da kararlara itiraz ettiği için kırmızı kart gördü.

Amedspor bu galibiyetle 20 puana ulaştı ve Samsunspor'u 4 puanla düşme hattında bıraktı.

BESNİK HASİ MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Besnik Hasi maçtan sonra ilk yarıyı beğenmediğini, takımının o bölümde pozisyonları kaçırıp kontra atakta gol yediğini söyledi. Oyun 10'a 10 kalınca düzeldi. Dia Saba'nın golü için "inanılmaz" diyen Hasi, değerlendirmesini şu cümleyle bitirdi: "Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz."

BESNİK HASİ KİMDİR?

Besnik Hasi, Amedspor'un teknik direktörü ve eski Arnavutluk milli futbolcusu. Antrenörlüğe Belçika'da Anderlecht'te başladı; kulübün altyapısında ve yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra A takımın başına geçti. Amedspor'la yaptığı sözleşme 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsıyor.

Takımını genelde 4-2-3-1 dizilişiyle oynatıyor, rakibe göre 3-4-2-1 ya da 4-1-4-1'e geçiyor. Top kazanılınca hızlı ve dikine hücum istiyor, kanat oyuncularını içeri sokuyor, bekleri de ileri çıkarıyor. Amedspor ilk beş lig maçında 10 puan toplayıp üçüncü sıraya yerleşince Kosova basını, Hasi'nin Kosova Milli Takımı'nın başına getirilmesini önerdi.

BESNİK HASİ NERELİ?

Besnik Hasi, Kosova'nın Yakova (Gjakova) kentinde doğdu. Arnavut kökenli.

BESNİK HASİ KAÇ YAŞINDA?

Besnik Hasi Aralık 1971'de doğdu, 54 yaşında.

BESNİK HASİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Besnik Hasi'nin teknik direktörlük kariyeri Anderlecht'te başladı. Belçika ekibinden sonra Polonya'da Legia Varşova'yı, Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Hasi, ardından Suudi Arabistan'a gitti ve orada önce Al-Raed'in, sonra Al-Ahli'nin başında görev yaptı.

Belçika'ya Mechelen'le döndü, sonra ikinci kez Anderlecht'in başına geçti. Amedspor, Türkiye'de çalıştırdığı ilk takım.

BESNİK HASİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Besnik Hasi savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusuydu ve kariyerinin büyük kısmını Belçika'da geçirdi: Genk, Anderlecht ve Lokeren formalarını giydi. Bu yıllarda Arnavutluk Milli Takımı'nda da oynadı.