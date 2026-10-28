Beşir Ömer Demir kimdir, evli mi? Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir nereli, kaç yaşında?

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Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. Peki, Beşir Ömer Demir kimdir, evli mi, nereli ve kaç yaşında? Detaylar...

BEŞİR ÖMER DEMİR KİMDİR?

Beşir Ömer Demir, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması olarak biliniyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, Demir'in mesleki görevi ve son dönemde adının geçtiği adli soruşturmayla sınırlı. Eğitim hayatı, kariyerinin başlangıcı ve geçmiş görevleri hakkında doğrulanmış ayrıntılı bir biyografi bulunmuyor.

BEŞİR ÖMER DEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beşir Ömer Demir'in doğum tarihi, yaşı ve memleketi hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Demir'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

BEŞİR ÖMER DEMİR EVLİ Mİ?

Beşir Ömer Demir'in medeni durumu ve evli olup olmadığı hakkında güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi yer almıyor, ancak iddialara göre Beşir Ömer Demir'in evli olduğu belirtiliyor.

BEŞİR ÖMER DEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı hakkında da gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları inceleniyor. Dosyada çeşitli sözleşme, para transferi ve tekne satışı işlemlerine ilişkin iddialar da bulunuyor. Söz konusu iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor; kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.

BEŞİR ÖMER DEMİR TUTUKLANDI MI?

Beşir Ömer Demir tutuklanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir hakkında, 24 Ekim 2026'da konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında Atakan Eren hakkında da aynı tedbir uygulanırken Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklandı.