Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, Beşiktaş Zalgiris Kaunas nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçı, bugün saat 20.00'de İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

BEŞİKTAŞ ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler S Sport kanalını, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu tercih edebilecek.

BEŞİKTAŞ ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas arasındaki Euroleague karşılaşması, İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçta Beşiktaş ev sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ ZALGIRIS KAUNAS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçını canlı izlemek isteyenler için iki seçenek bulunuyor:

S Sport: Turkcell TV+ 77. kanal

S Sport Plus: İnternet üzerinden dijital yayın

S Sport, Disney+ üzerinden internetten de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

S SPORT KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. S Sport için Digiturk, D-Smart ve Tivibu platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir yayın platformu. Platform için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'ı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. S Sport Plus'ın resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa üyelik oluşturun.

3. Abonelik paketlerinden birini seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

4. Canlı yayınlar bölümünden Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçını seçin.

S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

BEŞİKTAŞ ZALGIRIS KAUNAS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Zalgiris Kaunas maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport ya da S Sport Plus üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

ZALGIRIS KAUNAS NERENİN TAKIMI?

Zalgiris Kaunas, Litvanya'nın Kaunas kentinin basketbol takımı. Litvanya'nın en başarılı basketbol kulübü olarak bilinen Zalgiris, 1999 yılında Euroleague şampiyonluğu kazandı. Kulüp, iç saha maçlarını yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Zalgirio Arena'da oynuyor.