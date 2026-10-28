Beşiktaş Olympiakos maçı hangi kanalda, Beşiktaş Olympiakos maçı nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş – Olympiakos maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Euroleague’in yayıncısı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş – Olympiakos maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

BEŞİKTAŞ OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki Euroleague karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ OLYMPİAKOS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

BEŞİKTAŞ OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Cumhuriyet Bayramı arifesinde oynanacak mücadele, yarım günlük resmi tatilin ardından basketbolseverlerle buluşacak. Maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

BEŞİKTAŞ OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

ÇİFT MAÇ HAFTASINDA İKİ TÜRK EKİBİNE KONUK OLDU

Olympiakos, bu hafta Türk ekipleriyle art arda karşı karşıya geliyor. Yunan ekibi, geçen hafta cuma günü Pire’de Fenerbahçe Tarfin’i ağırlamıştı. Beşiktaş ise geçen hafta Euroleague’de Anadolu Efes ile Türk derbisinde karşı karşıya gelmişti.

OLYMPİAKOS AVRUPA BASKETBOLUNUN DEVLERİNDEN

Olympiakos, Euroleague’de üç kez şampiyonluk yaşayan ve Avrupa basketbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak bilinen bir ekip. Yunan temsilcisi, son yıllarda da Euroleague’in en güçlü takımları arasında yer alarak Final Four’da sıkça boy gösterdi.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.