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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan gerginlik ve polis müdahalesi nedeniyle durdu. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelenin 25. dakikasında hakem oyunu durdurarak futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden başlayan maçta Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada yaşananlar ve maçın neden durduğu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçında ne oldu? Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçı neden durdu, neler yaşandı? Detaylar...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINDA NE OLDU?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynandı. Mücadelenin ilk bölümlerinde Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde gerginlik yaşandı. Gürcistan polisinin tribüne müdahalesi sırasında biber gazı kullanıldığı bildirildi.

Olayların büyümesi üzerine karşılaşmanın hakemi Morten Krogh, 25. dakikada oyunu durdurdu. Hakem heyeti ve iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti. Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta bulunan sağlık ekipleri müdahale ederken, Beşiktaşlı futbolcular da tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN DURDU?

Karşılaşmanın durmasına, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde yaşanan olaylar ve güvenlik güçlerinin müdahalesi neden oldu. Bazı haberlerde polis müdahalesinin Filistin bayrağı ve pankartları nedeniyle başladığı aktarılırken, UEFA'nın maçın ardından yaptığı açıklamada olayların başlangıcına ilişkin farklı bir bilgiye yer verildi.

UEFA açıklamasında, yerel polisin Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde yaşanan ve yine Beşiktaş taraftarları arasında çıktığı belirtilen çatışmaları kontrol altına almak amacıyla müdahalede bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, müdahalenin ardından yerel polis ile taraftarlar arasındaki gerginliğin tırmandığı ve maçın geçici olarak durduğu belirtildi. UEFA ayrıca stat içindeki güvenlik müdahalelerinin yerel makamların yetkisinde olduğunu bildirdi.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI YENİDEN BAŞLADI MI?

Tribünlerdeki gerginliğin yatışmasının ardından hakem heyeti ve futbolcular yeniden sahaya çıktı. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TAN POLİS MÜDAHALESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Gürcistan'da taraftarlarına yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Kulüp açıklamasında güvenlik güçlerinin uyguladığı orantısız gücün kabul edilemez olduğu belirtilirken, yaşanan süreçte UEFA maç delegesi ve Batum Başkonsolosluğu ile iletişim kurulduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, taraftarların güvenli şekilde Türkiye'ye dönmesine kadar gelişmeleri takip edeceği bildirildi.