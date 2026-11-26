Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı nerede, hangi ülkede oynanıyor, neden Gürcistan'da soruları maç öncesinde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak. UEFA, Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirmesi üzerine karşılaşmayı Batum'a aldı. Maç 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Karşılaşma, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'daki Batumi Arena'da oynanacak. Eski adı Adjarabet Arena olan stadyum, yaklaşık 20 bin seyirci kapasitesine sahip. Batumi Arena, Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Karşılaşma Gürcistan'da oynanıyor. Batum, Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki önemli şehirlerinden biri ve Türkiye sınırına oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEDEN GÜRCİSTAN'DA OYNANIYOR?

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşma İstanbul'da değil, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanıyor. UEFA, 30 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirdiğini duyurdu. Taraflarla yapılan görüşmelerin ardından karşılaşma Batum'daki Batumi Arena'ya alındı.

Maçın tarihi ve saati değişmedi. Beşiktaş, Batum'da da ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak. Kulübün açıklamasına göre karşılaşma taraftara açık oynanacak.