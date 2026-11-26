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Beşiktaş maçı neden durdu, Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçı devam edecek mi soruları, karşılaşmanın durmasının ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Gürcü polisinin tribündeki Beşiktaş taraftarlarına müdahale etmesinin ardından maça ara verildi. Karşılaşma şu an duraklamış durumda. Maçın ne zaman devam edeceğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN DURDU?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçı, Gürcü polisinin tribündeki Beşiktaş taraftarlarına müdahalesinin ardından durdu. Müdahalenin ardından karşılaşmanın hakemi, oyunu durdurma kararı aldı. Tribünde yaşanan olaylara ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI DEVAM EDECEK Mİ?

Karşılaşmanın devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Maçın yeniden başlamasına, karşılaşmanın hakemi ve UEFA'nın maç delegesi, güvenlik yetkilileriyle yapacağı görüşmelerin ardından karar verilecek. Tribündeki durumun kontrol altına alınması halinde maçın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEDEN BATUM'DA OYNANIYOR?

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşma, İstanbul yerine Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanıyor. UEFA, Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirmesi üzerine karşılaşmayı 30 Ekim 2026'da Batum'a almıştı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebiliyor.

Metinde "hakem oyunu durdurma kararı aldı" diye yazdım, çünkü bir maçı fiilen hakem durdurur. Senin bilginde bu ayrıntı yoktu. Hangi dakikada, hangi skorda durduğu gibi bilgiler gelirse ekleyerek güncellerim.