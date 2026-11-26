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Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları siyah-beyazlı taraftarların gündeminde. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında 26 Kasım 2026 Perşembe günü Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak maç Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 26 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Türkiye ile Gürcistan arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma, Batum'da yerel saatle 21.45'te başlamış olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bir önceki Avrupa maçında Celtic deplasmanından 3-2 yenilgiyle döndü. Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.