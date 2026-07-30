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Beşiktaş maçı hangi kanalda? Midtjylland Beşiktaş maçı hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Midtjylland Beşiktaş maçı hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, tur bileti için sahaya çıkarken futbolseverler de maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Midtjylland Beşiktaş maçı hangi kanal veriyor, nerede izlenir? İşte Midtjylland - Beşiktaş maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda tur mücadelesi veren Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor. İlk maçta sahasında 1-0'lık avantaj elde eden siyah-beyazlı ekip, deplasmanda da istediği sonucu alarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin gündeminde ise Beşiktaş maçı hangi kanalda?, Midtjylland Beşiktaş nerede izlenir? ve Midtjylland Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta soruları yer alıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland - Beşiktaş karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki kritik mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport'un canlı yayınından izleyebilecek. Yayın akışı ve platform bilgileri ise yayıncı kuruluşun resmi kanalları üzerinden takip edilebiliyor.

MIDTJYLLAND BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MIDTJYLLAND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Midtjylland - Beşiktaş karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş kapsamında MCH Arena'da oynanacak. Müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki 260. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İlk mücadelede sahasında 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın sonucu, siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki yol haritasını belirleyecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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