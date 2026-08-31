Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Çorum FK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Çorum FK Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Çorum FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Çorum FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Çorum FK maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ ÇORUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Çorum FK maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Çorum FK maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformu üzerinden de platformun kullanıcıları tarafından internet bağlantısı ile Beşiktaş Çorum FK maçı canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ÇORUM MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Çorum FK maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.