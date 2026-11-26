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Beşiktaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş bugün kiminle oynuyor soruları siyah-beyazlı taraftarların gündeminde. Beşiktaş, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, tabii üzerinden de internetten izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?

Beşiktaş, bugün UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya ev sahibi takım olarak çıkacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı bugün Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Türkiye ile Gürcistan arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma, Batum'da yerel saatle 21.45'te başlamış olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki TRT 1 canlı yayın sayfasını kullanabiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT 1'in canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'daki Batumi Arena'da oynanacak. Yaklaşık 20 bin seyirci kapasitesine sahip stadyum, Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN BATUM'DA OYNANIYOR?

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşma İstanbul'da değil, Batum'da oynanıyor. UEFA, 30 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirdiğini duyurdu. Taraflarla yapılan görüşmelerin ardından karşılaşma Batumi Arena'ya alındı. Kulübün açıklamasına göre maç taraftara açık oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI RİZE'YE İNDİ

Beşiktaş kafilesi, maç öncesinde Batum yolculuğunda beklenmedik bir durumla karşılaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Batum'a hareket eden siyah-beyazlıların uçağı, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle Batum'a iniş yapamadı. Uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi ve kafile Rize'den karayoluyla Batum'a geçti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısı iptal edildi. Rakip Hapoel Beer Sheva da hava koşulları nedeniyle antrenmanını maçın oynanacağı statta değil, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun belirlediği başka bir sahada yaptı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bir önceki Avrupa maçında Celtic deplasmanından 3-2 yenilgiyle döndü. Lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda mücadele ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK VAR MI?

Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle Hapoel Beer Sheva karşısında forma giyemeyecek.

HAPOEL BEER SHEVA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hapoel Beer Sheva, İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentinin futbol kulübü. 1949 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, İsrail'in en üst futbol ligi olan İsrail Premier Ligi'nde mücadele ediyor ve ülkenin şampiyonluk yaşamış köklü kulüpleri arasında yer alıyor.