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Beşiktaş, bugün UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlıların maçının başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş bugün kiminle oynuyor? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede Danimarkalı hakem Morten Krogh görev yapacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından veya TRT'nin resmi dijital yayın platformlarından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, güvenlik gerekçeleri nedeniyle İstanbul'da değil, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde rakibini bu statta konuk edecek.