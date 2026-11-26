Beşiktaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş bugün kiminle oynuyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, bugün İsrailli temsilci ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın oynanacağı yeri araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş bugün kiminle oynuyor? Detaylar haberimizde.
Beşiktaş, bugün UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlıların maçının başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş bugün kiminle oynuyor? Detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede Danimarkalı hakem Morten Krogh görev yapacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından veya TRT'nin resmi dijital yayın platformlarından takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, güvenlik gerekçeleri nedeniyle İstanbul'da değil, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde rakibini bu statta konuk edecek.