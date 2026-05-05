Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

“Beşiktaş’ın Konyaspor maçı 11’i belli oldu mu, ilk 11’de kimler var?” sorusu, maç öncesinde taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşması öncesi teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11’ler futbol gündemini belirliyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLAR

Karşılaşma ATV üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden de izlenebilecek. Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da maçı canlı takip etmek mümkün olacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, finale yükselecek takımı belirleyecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele saat 20:30’da başlayacak. İstanbul’da oynanacak karşılaşmada iki takım da final bileti için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR İLK 11’LER: